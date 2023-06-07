Мэттью Ткачак на связи с братом во время плей-офф: «Мы обсуждали всех соперников «Флориды». Я получал от него скаутские отчеты»

Мэттью Ткачак рассказал о поддержке со стороны брата – капитана «Оттавы» Брэди Ткачака.

Форвард «Флориды» сказал, что они с братом обсуждают соперников «Пантерс» по плей-офф.

«Мы с ним немного поговорили о «Вегасе», было интересно, как он их оценивает. Мы и ранее обсуждали всех соперников «Флориды» в этом плей-офф. Я получал от него небольшие скаутские отчеты.

Это здорово – иметь такую поддержку с его стороны. Мне очень повезло», – сказал .

После двух матчей финальной серии «Пантерс» уступают «Голден Найтс» (0-2).

Брэди Ткачак пригласил форварда «Вегаса» Стоуна на свадьбу. Его брат Мэттью из «Флориды» тоже должен присутствовать