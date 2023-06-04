Брэди Ткачак пригласил форварда «Вегаса» Стоуна на свадьбу. Его брат Мэттью из «Флориды» тоже должен присутствовать

Теги Оттава Флорида НХЛ Вегас Марк Стоун Мэттью Ткачак Брэди Ткачак Хоккей

Брэди Ткачак пригласил хоккеиста «Вегаса» на свою свадьбу.

Брэди выступает за «Оттаву».

Его брат – Мэттью – играет в «Флориде», и его команда встречается с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли.

Ткачак пригласил на свадьбу нападающего «Голден Найтс» Марка Стоуна, об этом сообщили в Athletic Hockey Show.

На торжестве также должен присутствовать и Мэттью. «Вегас» победил «Пантерс» (5:2) в первом матче финальной серии.

3 комментария

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gans.gans.73
пригасил? я правильно прочитал....
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Serge Vendino
Никита Надежин профнепригоден
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