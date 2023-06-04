Брэди Ткачак пригласил форварда «Вегаса» Стоуна на свадьбу. Его брат Мэттью из «Флориды» тоже должен присутствовать
Брэди Ткачак пригласил хоккеиста «Вегаса» на свою свадьбу.
Брэди выступает за «Оттаву».
Его брат – Мэттью – играет в «Флориде», и его команда встречается с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли.
Ткачак пригласил на свадьбу нападающего «Голден Найтс» Марка Стоуна, об этом сообщили в Athletic Hockey Show.
На торжестве также должен присутствовать и Мэттью. «Вегас» победил «Пантерс» (5:2) в первом матче финальной серии.
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