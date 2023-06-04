Брэди Ткачак пригласил форварда «Вегаса» Стоуна на свадьбу. Его брат Мэттью из «Флориды» тоже должен присутствовать

Брэди Ткачак пригласил хоккеиста «Вегаса» на свою свадьбу.

Брэди выступает за «Оттаву».

Его брат – Мэттью – играет в «Флориде», и его команда встречается с « » в финале Кубка Стэнли.

Ткачак пригласил на свадьбу нападающего «Голден Найтс» , об этом сообщили в Athletic Hockey Show.

На торжестве также должен присутствовать и Мэттью. «Вегас» победил «Пантерс» (5:2) в первом матче финальной серии.