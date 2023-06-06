Ткачак о хите против Айкела: «Неважно, кто ты, не надо проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят»
Мэттью Ткачак высказался о силовом приеме против Джека Айкела в матче плей-офф.
«Флорида» уступила «Вегасу» во второй игре финала Кубка Стэнли (2:7, 0-2).
«Я увидел его посреди площадки с опущенной головой. Неважно, кто ты, не надо проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят.
Я бы тоже получил удар, если бы опустил голову в середине площадки. В этом нет ничего особенного.
Он действительно хороший игрок. Хорошие игроки тоже могут попадать под силовые приемы», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.
Ткачак: у меня не проскочишь.