Ткачак о хите против Айкела: «Неважно, кто ты, не надо проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят»

Мэттью Ткачак высказался о силовом приеме против Джека Айкела в матче плей-офф.

« » уступила «Вегасу» во второй игре финала Кубка Стэнли (2:7, 0-2).

«Я увидел его посреди площадки с опущенной головой. Неважно, кто ты, не надо проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят.

Я бы тоже получил удар, если бы опустил голову в середине площадки. В этом нет ничего особенного.

Он действительно хороший игрок. Хорошие игроки тоже могут попадать под силовые приемы», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.