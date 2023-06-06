Ткачак о хите против Айкела: «Неважно, кто ты, не надо проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джек Айкел Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался о силовом приеме против Джека Айкела в матче плей-офф.

«Флорида» уступила «Вегасу» во второй игре финала Кубка Стэнли (2:7, 0-2).

«Я увидел его посреди площадки с опущенной головой. Неважно, кто ты, не надо проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят.

Я бы тоже получил удар, если бы опустил голову в середине площадки. В этом нет ничего особенного.

Он действительно хороший игрок. Хорошие игроки тоже могут попадать под силовые приемы», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

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14 комментариев

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Амфитрион
Профессор Мэттью проводит практическое занятие.
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artem21
Это да. Но Ткачуку бы играть нормально начать, а то лидер Флориды пока только в стычках разных участвует.
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Филипп Петров
Когда Вегас заберет бидон, уверен, всем будет абсолютно всё равно на этот хит
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Den_94
Олдскульненко
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Сергей
Жестковато, однако, чуть башня не отлетела у Акеллы
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Mikl_5555
айкел такой,ну я уже 10 лет в хоккее, наверно проскочу на лавку..
Ткачак: у меня не проскочишь.
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sed3009
не стоило айкелу уходить от приема
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jigga
Ну так то Айкель сам уже спотыкнулся и четко попал на плечо Ткачука))) Ткачук забивает конечно и силовые проводит и дерётся один за всех отрабатывает настоящий боец
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upuckuH
Удвоение за потасовку потом было или за что?
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curdboy
Я хоть и не любитель Ткачука, но Айкел заслуженно получил встряску в данном эпизоде - что это за прыжок в полёт перед столкновением? Могло всё плачевнее закончиться. А Мэтти, играй всё время вот так, когда не идёт шайба в ворота, - цены бы ему не было. Но вместо этого часто какие-то дешёво-гнилые провокации, создавшие отстойную репутацию не только для игроков, но и для судей. Мартинез здесь вполне тоже мог получить штраф за грубость.
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Strannix
Ответ Олег Усов
мразота
Зачем ты так про себя, хотя я согласен. ты именно такой.
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