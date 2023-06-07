Всеволод Комаров о работе с Руа в «Квебеке»: «Жесткий тренер. Может и накричать, но все по делу. Ко всем в команде относился хорошо»

Всеволод Комаров рассказал о работе с Патриком Руа в «Квебеке».

« » во главе с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли в этом сезоне выиграли чемпионат QMJHL и кубок.

19-летний россиянин стал автором победной шайбы в финале Мемориального кубка с «Сиэтл Тандербердс» (5:0).

Всего в 4 играх Мемориального кубка он набрал 3 (1+2) балла с полезностью «плюс 1». В 62 матчах регулярки QMJHL – 39 (12+27) очков, в 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) баллов.

«Поначалу я приехал, не очень хорошо знав английский. Он понимал это, сам знал пару русских слов, да и хорошо относился ко всем в команде.

Да, он жесткий тренер. Может и накричать, но все по делу. Этот год выдался комфортным для меня в плане адаптации, и он подсказывал мне», – сказал защитник системы «Баффало».