«Квебек» Патрика Руа стал чемпионом QMJHL впервые с 1976 года. Проспект «Коламбуса» Малатеста – MVP плей-офф

Теги результаты Коламбус Симон Ганье Патрик Руа юниорская лига Квебека Галифакс Канадская хоккейная лига Квебек Рэмпартс Хоккей

«Квебек» Патрика Руа стал чемпионом QMJHL впервые после возрождения клуба в 1997 году.

В финальной серии юниорской лиги Квебека клуб обыграл «Галифакс» (4-2, 5:4 в шестом матче). 

Чемпионский титул в лиге стал для команды под руководством Патрика Руа первым после возрождения клуба в 1997 году.

Оригинальные «Рэмпартс» побеждали 5 раз – в 1970, 1971 (также выиграли Мемориальный кубок с Ги Лефлером в составе), 1973, 1974 и 1976 году.

Кроме того, в 2006 году клуб с Александром Радуловым в составе стал победителем Мемориального кубка, не будучи чемпионом лиги Квебека. «Квебек» попал в розыгрыш как финалист QMJHL, так как чемпион лиги «Монктон» принимал турнир. Для Руа, являющегося владельцем и генеральным менеджером клуба, тот сезон был первым в качестве главного тренера команды.

Ранее 4-кратный обладатель Кубка Стэнли заявлял, что уйдет с поста тренера после текущего сезона. Его преемником должен стать Симон Ганье. 

Самым ценным игроком плей-офф признан 19-летний форвард Джеймс Малатеста, ставший лучшим снайпером команды с 14 шайбами в 18 играх при 20 очках. Он был выбран «Коламбусом» в 5-м раунде драфта НХЛ-2021 (133-й номер). 

В составе «Рэмпартс» чемпионом лиги стал россиянин – 19-летний защитник Всеволод Комаров (8 очков и «+7» в 18 играх плей-офф). Права в НХЛ на него принадлежат «Баффало». 

Таким образом, «Квебек» примет участие в розыгрыше Мемориального кубка. Также за трофей поборются «Кэмлупс» (принимающий клуб), «Сиэтл Тандербердс» (чемпион WHL) и «Питерборо» (чемпион OHL). 

Фото: твиттер CHL

7 комментариев

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Алексей Зуев
Ответ Сергей Носков
Малатеста? Я думал он в Италии, в Римини.
Малатеста, Многомяса )))
+12
-3
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Pink Floyd1276
Они там кубки лепят по Святому Граалю что ли?
+3
0
+3
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Сергей Носков
Ответ Алексей Зуев
Малатеста, Многомяса )))
Это был коммент для тех, кто хоть немного знаком с эпохой Возрождения, а не для любителей пиццы или, прости Господи, шаурмы.
+5
-4
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Артём Рубанков
Ответ Сергей Носков
Малатеста? Я думал он в Италии, в Римини.
куда только не заведет доля кондотьерская:)
+1
0
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Сергей Носков
Малатеста? Я думал он в Италии, в Римини.
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Сергей Носков
Ответ Артём Рубанков
куда только не заведет доля кондотьерская:)
Честно скажу, первую информацию об этой будущей звезде хоккея я получил из песни Канцлера Ги " Письмо тирана Римини Папе римскому".
0
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