«Квебек» Патрика Руа стал чемпионом QMJHL впервые с 1976 года. Проспект «Коламбуса» Малатеста – MVP плей-офф

«Квебек» Патрика Руа стал чемпионом QMJHL впервые после возрождения клуба в 1997 году.

В финальной серии юниорской лиги Квебека клуб обыграл « » (4-2, 5:4 в шестом матче).

Чемпионский титул в лиге стал для команды под руководством первым после возрождения клуба в 1997 году.

Оригинальные « » побеждали 5 раз – в 1970, 1971 (также выиграли Мемориальный кубок с Ги Лефлером в составе), 1973, 1974 и 1976 году.

Кроме того, в 2006 году клуб с Александром Радуловым в составе стал победителем Мемориального кубка, не будучи чемпионом лиги Квебека. «Квебек» попал в розыгрыш как финалист QMJHL, так как чемпион лиги «Монктон» принимал турнир. Для Руа, являющегося владельцем и генеральным менеджером клуба, тот сезон был первым в качестве главного тренера команды.

Ранее 4-кратный обладатель Кубка Стэнли заявлял, что уйдет с поста тренера после текущего сезона. Его преемником должен стать Симон Ганье.

Самым ценным игроком плей-офф признан 19-летний форвард Джеймс Малатеста, ставший лучшим снайпером команды с 14 шайбами в 18 играх при 20 очках. Он был выбран «Коламбусом» в 5-м раунде драфта НХЛ-2021 (133-й номер).

В составе «Рэмпартс» чемпионом лиги стал россиянин – 19-летний защитник Всеволод Комаров (8 очков и «+7» в 18 играх плей-офф). Права в НХЛ на него принадлежат «Баффало».

Таким образом, «Квебек» примет участие в розыгрыше Мемориального кубка. Также за трофей поборются «Кэмлупс» (принимающий клуб), «Сиэтл Тандербердс» (чемпион WHL) и «Питерборо» (чемпион OHL).

Фото: твиттер CHL