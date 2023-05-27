Мемориальный кубок. «Квебек» Патрика Руа забросил 8 шайб «Кэмлупсу», Малатеста сделал хет-трик

«Квебек» Патрика Руа начал розыгрыш Мемориального кубка с разгрома «Кэмлупса» – 8:3.

Команда под руководством четырехкратного обладателя Кубка Стэнли квалифицировалась на турнир, выиграв чемпионат QMJHL.

В турнире также принимают участие «Сиэтл Тандербердс» (чемпион WHL) и «Питерборо» (чемпион OHL). «Кэмлупс» (WHL) выступает как принимающая команда.

Хет-трик в сегодняшнем матче сделал проспект « » Джеймс Малатеста, ранее признанный MVP юниорской лиги Квебека.

Российский защитник «Рэмпартс» Всеволод Комаров, на днях подписавший контракт с «Баффало», отметился результативной передачей.

кубок

Кэмлупс – – 3:8 (1:1, 1:4, 1:3)

Голы: Банкир, Кюфлер, Семинофф – Малатеста-3, Годет-2, Гоше, Рошетт, Болдюк