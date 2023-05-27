Мемориальный кубок. «Квебек» Патрика Руа забросил 8 шайб «Кэмлупсу», Малатеста сделал хет-трик

Теги результаты Баффало Коламбус Патрик Руа Мемориальный кубок Канадская хоккейная лига Кэмлупс Квебек Рэмпартс Хоккей

«Квебек» Патрика Руа начал розыгрыш Мемориального кубка с разгрома «Кэмлупса» – 8:3.

Команда под руководством четырехкратного обладателя Кубка Стэнли квалифицировалась на турнир, выиграв чемпионат QMJHL.

В турнире также принимают участие «Сиэтл Тандербердс» (чемпион WHL) и «Питерборо» (чемпион OHL). «Кэмлупс» (WHL) выступает как принимающая команда. 

Хет-трик в сегодняшнем матче сделал проспект «Коламбуса» Джеймс Малатеста, ранее признанный MVP юниорской лиги Квебека.

Российский защитник «Рэмпартс» Всеволод Комаров, на днях подписавший контракт с «Баффало», отметился результативной передачей. 

Мемориальный кубок

Кэмлупс – Квебек – 3:8 (1:1, 1:4, 1:3)

Голы: Банкир, Кюфлер, Семинофф – Малатеста-3, Годет-2, Гоше, Рошетт, Болдюк

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий