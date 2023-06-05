«Квебек» Патрика Руа выиграл Мемориальный кубок. Всеволод Комаров забил победный гол в финале

«Квебек Рэмпартс» разгромили «Сиэтл Тандербердс» в финале Мемориального кубка (5:0).

В составе команды 2 (1+1) очка набрал защитник Всеволод Комаров, на счету которого победная шайба.

Всего в 4 играх Мемориального кубка 19-летний россиянин набрал 3 (1+2) балла с полезностью «плюс 1».

« » в прошедшем сезоне стали чемпионами юниорской лиги Квебека.

В 62 матчах регулярки Комаров набрал 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) баллов.

В мае защитник подписал контракт с «Баффало».