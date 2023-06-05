«Квебек» Патрика Руа выиграл Мемориальный кубок. Всеволод Комаров забил победный гол в финале

Теги Патрик Руа юниорская лига Квебека Мемориальный кубок Сиэтл Тандербердс Квебек Рэмпартс Хоккей

«Квебек Рэмпартс» разгромили «Сиэтл Тандербердс» в финале Мемориального кубка (5:0).

В составе команды Патрика Руа 2 (1+1) очка набрал защитник Всеволод Комаров, на счету которого победная шайба.

Всего в 4 играх Мемориального кубка 19-летний россиянин набрал 3 (1+2) балла с полезностью «плюс 1».

«Рэмпартс» в прошедшем сезоне стали чемпионами юниорской лиги Квебека. 

В 62 матчах регулярки Комаров набрал 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) баллов.

В мае защитник подписал контракт с «Баффало».

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1 комментарий

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АРХАТ
В Квебеке зажигает Джастин Рабида - сынок того самого Стефана Робиды. Только мелковат на фоне папки - всего 173 см
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