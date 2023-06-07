Гимаев-младший о «Флориде»: «Нужно наладить игру в обороне. С такой защитой в финале Кубка Стэнли делать нечего»

Сергей Гимаев-младший рассказал, в чем надо прибавить «Флориде» в серии с «Вегасом» (0-2).

Команды встречаются в рамках финала Кубка Стэнли.

«Я бы не сказал, что причина поражений «Флориды» в Бобровском. Посмотрите, как команда играет в обороне. Там же просто проходной двор! Четыре человека катятся к борту, оставляя свободным пятак. Бобровский всегда закрыт. Когда Стоун закрывал , тот не видел момента броска.

« » сейчас выглядит более целостной командой. Уверенность их ощущается, команда по всем линиям превосходит «Флориду». У «пантер» молчат лидеры, которые проявляли себя в предыдущих сериях. Ткачак выделяется только силовыми приемами. Травма Гудаса в первом периоде тоже сказалась.

«Вегас» превосходит «Флориду» в линии обороны. Вместо Гудаса на лед вышел Фицджеральд, но это игрок уровня АХЛ. Бобровский играет не так, как в предыдущих сериях, но его вины в пропущенных шайбах нет.

Прежде всего «Флориде» нужно наладить игру в обороне. С такой защитой в финале Кубка Стэнли делать нечего. Куча позиционных ошибок.

Спасение Хилла в первой игре также стало неприятным психологическим моментом. Казалось, что шайба уже в воротах, но он совершил сэйв.

«Флориде» во всем надо прибавлять. Ни одна из линий пока что не работает так, чтобы переиграть «Вегас», — сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.