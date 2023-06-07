Гимаев-младший о «Флориде»: «Нужно наладить игру в обороне. С такой защитой в финале Кубка Стэнли делать нечего»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Сергей Гимаев-младший Вегас Хоккей

Сергей Гимаев-младший рассказал, в чем надо прибавить «Флориде» в серии с «Вегасом» (0-2).

Команды встречаются в рамках финала Кубка Стэнли.

«Я бы не сказал, что причина поражений «Флориды» в Бобровском. Посмотрите, как команда играет в обороне. Там же просто проходной двор! Четыре человека катятся к борту, оставляя свободным пятак. Бобровский всегда закрыт. Когда Стоун закрывал Сергея, тот не видел момента броска.

«Вегас» сейчас выглядит более целостной командой. Уверенность их ощущается, команда по всем линиям превосходит «Флориду». У «пантер» молчат лидеры, которые проявляли себя в предыдущих сериях. Ткачак выделяется только силовыми приемами. Травма Гудаса в первом периоде тоже сказалась.

«Вегас» превосходит «Флориду» в линии обороны. Вместо Гудаса на лед вышел Фицджеральд, но это игрок уровня АХЛ. Бобровский играет не так, как в предыдущих сериях, но его вины в пропущенных шайбах нет.

Прежде всего «Флориде» нужно наладить игру в обороне. С такой защитой в финале Кубка Стэнли делать нечего. Куча позиционных ошибок.

Спасение Хилла в первой игре также стало неприятным психологическим моментом. Казалось, что шайба уже в воротах, но он совершил сэйв.

«Флориде» во всем надо прибавлять. Ни одна из линий пока что не работает так, чтобы переиграть «Вегас», — сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korsar87
Ну чё...по делу все...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий