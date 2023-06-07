Коньков о финале Кубка Стэнли: «Если «Флорида» не зацепится за 3-й матч, проиграет серию «Вегасу» 0-4 или 1-4»

Сергей Коньков оценил шансы «Флориды» спасти серию с «Вегасом» (0-2).

Команды встречаются в рамках финала Кубка Стэнли.

«Я вижу, что «Флориде» нужно доигрывать моменты до конца. Часто ее игроки при ведении оборонительных действий смотрят на шайбу и не держат хоккеистов соперника на дальней штанге. Банальные вещи, которые игроки, дошедшие до финала, должны знать. Их нужно выполнять.

Лайону, который вышел на замену вместо Бобровского, тоже назабивали голов. Есть вопросы к организации игры. « » очень серьезно намерен в этом году забрать .

Пять игроков «Голден Найтс» присутствуют в десятке лучших бомбардиров плей-офф, в то время как «Флориду» там представляет лишь Ткачак. «Вегас» показывает очень высокую результативность. Это очень гармоничная команда с хорошими мастерами.

Понятно, что финал остается финалом. « » в домашних играх должна проявить себя с наилучшей стороны. Если она не сможет зацепиться за третий матч, то серия закончится со счетом 4-0 или 4-1 в пользу «Вегаса», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.