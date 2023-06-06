Марк Рекки: «Флорида не встречала такого соперника, как «Вегас». Разница – в защитниках, у «Голден Найтс» они крупные, мобильные, физически мощные»

Марк Рекки считает, что «Флорида» еще встречала такого соперника, как «Вегас».

Команда тренера Брюса Кэссиди ведет со счетом 2-0 в серии финала Кубка Стэнли.

«Вегас» – совершенно новый вызов для «Флориды». Это очевидно по итогам двух матчей в финале Кубка Стэнли.

Такого соперника «Пантерс» еще не встречали. Разница между командами – в линии защитников.

С точки зрения нападения «Вегас» и «Флорида», вероятно, равные команды. Очень сбалансированные.

Но разница между « » и каждой командой, с которой они играли в плей-офф, состоит в том, что их защитники крупные, мобильные, физически мощные и способные блокировать броски.

Их шесть защитников играют правильно, и не вижу, что это изменится в третьем матче финала.

Если «Вегас» продолжит играть так же, как они играют, то «Флориде» придется очень тяжело.

«Флорида» может выиграть третью игру, и, возможно, мы видим брешь в броне «Вегаса», но эту команду сложно обыграть с учетом того, какую сосредоточенность и концентрацию они демонстрируют в плей-офф.

Для «Флориды» пришло время перестроиться. Нужно вернуться к тому, что делало их успешными в первых трех раундах.

Но они позволяют эмоциям взять верх над собой. Надо держать эмоции под контролем, если они хотят вернуться в серию.

«Флорида» должна вернуть свою игру в прессинге. Они не проводят столько времени в зоне нападения, сколько против других команд.

Но нужно отдать должное «Вегасу» – они быстро откатываются за счет своей мобильности и габаритов.

Но « » тоже крупная команда. У них быстрые и габаритные нападающие. Им нужно проводить больше времени в нападении», – считает трехкратный обладатель Кубка Стэнли .

«Флорида» горит в финале 0-2: Бобровский пропустил 4 (из 7 голов), а Ткачак больше удалялся, чем помогал