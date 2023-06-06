Марк Рекки: «Флорида не встречала такого соперника, как «Вегас». Разница – в защитниках, у «Голден Найтс» они крупные, мобильные, физически мощные»

Теги Флорида Кубок Стэнли Марк Рекки НХЛ Вегас Хоккей

Марк Рекки считает, что «Флорида» еще встречала такого соперника, как «Вегас».

Команда тренера Брюса Кэссиди ведет со счетом 2-0 в серии финала Кубка Стэнли.

«Вегас» – совершенно новый вызов для «Флориды». Это очевидно по итогам двух матчей в финале Кубка Стэнли.

Такого соперника «Пантерс» еще не встречали. Разница между командами – в линии защитников.

С точки зрения нападения «Вегас» и «Флорида», вероятно, равные команды. Очень сбалансированные.

Но разница между «Вегасом» и каждой командой, с которой они играли в плей-офф, состоит в том, что их защитники крупные, мобильные, физически мощные и способные блокировать броски. 

Их шесть защитников играют правильно, и не вижу, что это изменится в третьем матче финала.

Если «Вегас» продолжит играть так же, как они играют, то «Флориде» придется очень тяжело.

«Флорида» может выиграть третью игру, и, возможно, мы видим брешь в броне «Вегаса», но эту команду сложно обыграть с учетом того, какую сосредоточенность и концентрацию они демонстрируют в плей-офф.

Для «Флориды» пришло время перестроиться. Нужно вернуться к тому, что делало их успешными в первых трех раундах.

Но они позволяют эмоциям взять верх над собой. Надо держать эмоции под контролем, если они хотят вернуться в серию.

«Флорида» должна вернуть свою игру в прессинге. Они не проводят столько времени в зоне нападения, сколько против других команд.

Но нужно отдать должное «Вегасу» – они быстро откатываются за счет своей мобильности и габаритов.

Но «Флорида» тоже крупная команда. У них быстрые и габаритные нападающие. Им нужно проводить больше времени в нападении», – считает трехкратный обладатель Кубка Стэнли Марк Рекки.

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4 комментария

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37old
Ну х.з. Две авоськи шайб получили тоже из-за крупных защитников Вегаса? С Каролиной в основное время 8 шайб за 4 игры забили, по 2 в среднем за игру. Ну и столько же Вегасу забивают.
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dosatuy
Боб отдохнул и посыпались. Атака Флориды все раунды мало забивала. Нет такой опасности как от Вегаса, где со всех троек голы идут.
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Dr. Heisenberg
Не знаю, насколько дело в защитниках. Но простой почти в полторы недели явно сказался на Флориде. Они просто не попадают в ритм. Вегас переигрывает их за счет тонуса и большей включенности.
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Антон
Они во всех линиях лучше. Показывают хоккей близкий к эталонному, на мой взгляд. Такие команды надо изучать всяким устроителям "систем".
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