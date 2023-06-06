Картер Верхэге: «Бобровский не виноват, что его заменили. «Флорида» слишком много позволяла у своих ворот, «Вегас» реализовал каждый шанс»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге прокомментировал замену Сергея Бобровского во втором матче с «Вегасом».

«Флорида» проиграла «Голден Найтс» (2:7, 0-2 в серии) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Безусловно, мы проиграли второй матч. «Вегас» был лучше. Их игра была лучше нашей.

Нам нужно забыть обо всем этом и двигаться дальше. Это все, что мы можем сделать на данный момент.

Речь идет не о том, чтобы ничего не делать, а о том, чтобы просто полностью забыть об этом и двигаться дальше.

Знаю, что Сергея Бобровского заменили, но это не его вина. Мы слишком много позволяли сопернику у наших ворот, и «Вегас» реализовал каждый свой шанс. Как я уже сказал, они были лучше.

Не имеет значения, что они забили семь голов. Поражение есть поражение. 7:2 или 3:2 в десятом овертайме – это поражение значит одинаково.

Нам нужно извлечь из этого урок и стать сильнее в третьей игре», – считает нападающий «Флориды» Картер Верхэге.

1 комментарий

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dosatuy
И ты затих в отличие от прошлых раундов. Без голов не выиграть.
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