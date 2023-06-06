Стэмкос считает чистым хит Ткачака против Айкела: «Но удивлен, что никто не устроил охоту за Мэттью»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Стивен Стэмкос Вегас Джек Айкел Мэттью Ткачак Хоккей

Стивен Стэмкос заявил, что Мэттью Ткачак провел по правилам силовой прием против Джека Айкела.

Инцидент произошел во втором периоде матча финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой» (7:2).

Джек Айкел после этого вернулся на площадку в третьем игровом отрезке.

«Это чистый силовой прием. Айкел оказался в неудобной ситуации в момент его контакта с Ткачаком, но, на мой взгляд, это хороший силовой прием.

Здорово, что Джек вернулся в игру после этого. Но я удивлен, что никто не устроил охоту за Ткачаком, особенно на фоне счета на табло.

Но у «Вегаса» было все хорошо в этом матче, поэтому, полагаю, это не проблема», – сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

Айкела чуть не выбили из игры жестким хитом. Он ушел со льда, а потом вернулся с шикарным голевым пасом

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5 комментариев

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chto s licom?
знаменитый Стивен стемком
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gangstarr
Стэм.ком
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Samsonov_24_4_11_15
Ну да, в Вегасе же так много тафгаев…) Колесар может подраться, да Хаг с Каррье и всё
0
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Dayti
Ответ Direct free kick
Кому интересны вопли этого гольфиста?
кому интересны твои вопросы?
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