Виталий Давыдов: «Молодого Ротенберга поругивают, но мне нравится, как он агрессивно работает. Он и тренирует, и подписывает контракты, и играет»

Теги Авангард Металлург Мг СКА Виталий Давыдов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Виталий Давыдов заявил, что ему нравится работа Романа Ротенберга в СКА.

– Что отметили для себя на летнем трансферном рынке?

– Считаю, что надо брать пример со СКА. Санкт-Петербург вновь провел агрессивную селекцию, забрал едва ли не всех лучших свободных агентов. Причем не стал тянуть резину, а сделал это в первые же дни. Чтобы была ясность, которой в истории с Гусевым как раз не хватает

– Причина кадровых успехов СКА – в финансах?

– Так сегодня у многих клубов КХЛ все в порядке с деньгами, но при этом кто-то – как, например, Омск или Магнитогорск – остается далеко позади.

Знаю, что в интернете поругивают молодого Ротенберга, но мне нравится, как этот парень агрессивно работает – с утра и до вечера, в сезон и в межсезонье. Он и тренирует, и подписывает контракты, и играет с хоккеистами, без каникул и отпусков. В такой ситуации с ним и с его СКА очень трудно конкурировать.

Честно скажу, не у всех есть такая спортивная жилка. И особенно у людей такого статуса, которые, мягко говоря, не всегда пляжу и ресторану предпочтут лед и тренажерный зал, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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9 комментариев

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Maluma Amulam
Только в самолет не превращается, ай да чудо
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Джесси Пинкман
И жнец и жрец и на дуде игрец
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Сергей Орлов
Сам играю, сам пою, сам билеты продаю)
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Bartez1986
и матчи смотрит, и с канадскими тренерами разговаривает, и казахов к ЧМ готовит
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Костя Кот
прогиб защитан
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Denisque78
так этот же деятель утверждал, что турне России-25 офигенно полезно.
а ведь трехкратный олимпийский чемпион, и такое несет
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Seraf
Пенсы от хоккея потихоньку сдают позиции... Жаль. Ротан везде успевает, в т.ч. и в прикармливании...
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viktorpavlov70
Ну да, в Торпедо было 34 игрока, в ЦСКА 42 вроде бы, а у СКА 70 человек, т.е. в два раза больше, чем у того же Торпедо. И при таком количестве идёт агрессивная ковровая скупкавсех и вся. Всех же лишних ещё куда-то распихать надо. Вот первые полетели в Ладу, другие наверное Сочи укрепят. А у того же Торпедо нет таких Лад и Сочи в КХЛ. Есмантович недавно открытым текстом ответил отказом на вопрос возможности создания фарм-клубов по образу и подобию СКА. А Давыдов где-то витает в облаках. Эффективный манагер бла-бла-бла. У других клубов может и есть деньги на игроков, но нет административных возможностей. Не иначе потому что они все поголовно плохие менеджеры.
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