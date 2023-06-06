Виталий Давыдов: «Молодого Ротенберга поругивают, но мне нравится, как он агрессивно работает. Он и тренирует, и подписывает контракты, и играет»

Виталий Давыдов заявил, что ему нравится работа Романа Ротенберга в СКА.

– Что отметили для себя на летнем трансферном рынке?

– Считаю, что надо брать пример со СКА. Санкт-Петербург вновь провел агрессивную селекцию, забрал едва ли не всех лучших свободных агентов. Причем не стал тянуть резину, а сделал это в первые же дни. Чтобы была ясность, которой в истории с Гусевым как раз не хватает

– Причина кадровых успехов СКА – в финансах?

– Так сегодня у многих клубов все в порядке с деньгами, но при этом кто-то – как, например, Омск или Магнитогорск – остается далеко позади.

Знаю, что в интернете поругивают молодого , но мне нравится, как этот парень агрессивно работает – с утра и до вечера, в сезон и в межсезонье. Он и тренирует, и подписывает контракты, и играет с хоккеистами, без каникул и отпусков. В такой ситуации с ним и с его очень трудно конкурировать.

Честно скажу, не у всех есть такая спортивная жилка. И особенно у людей такого статуса, которые, мягко говоря, не всегда пляжу и ресторану предпочтут лед и тренажерный зал, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.