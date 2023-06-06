Виталий Давыдов: «Прошлый сезон Гусева в СКА показал, что на голом мастерстве он уже не вытягивает. Нужны безупречная физподготовка и максимальная мотивация»

Виталий Давыдов высказался об игре форварда Никиты Гусева.

– Говорили с вами в середине мая, и вы надеялись, что вскоре все формальности по переходу в «Динамо» будут завершены. Но уже июнь – а со знаменитым форвардом ясности нет...

– Сразу скажу, ситуация с Гусевым меня беспокоит. Если игрок всерьез рассчитывает помочь команде, то он должен определиться со своими планами и прибыть на первый же сбор.

Прошлый сезон Гусева в показал, что на голом мастерстве этот нападающий уже не вытягивает – нужны безупречная физподготовка и максимальная мотивация.

Этой весной со стороны родного клуба увидел неплохую селекционную работу. Например, уже приобретены защитник и форвард , есть понимание с легионерами. И мне понятно, что клубу по вопросу Гусева нужна какая-то ясность. Время уходит.

– Возможно, герой Пхенчхана вновь рассчитывает пропустить предсезонку и влиться в уже по ходу чемпионата. Как оцените этот план?

– Если так, то может произойти ошибка. Да, в первую очередь много тренироваться обязаны молодые, это для них единственная возможность прогрессировать. Но Гусеву – уже как ветерану – тренироваться можно дозированно, но при этом ему противопоказаны именно длительные паузы, они разрушают возрастной организм. Повторюсь, прошлый сезон это показал.

Понимаю, что тренерский штаб «Динамо» хотел бы видеть Гусева на предсезонке. Даже если отбросить момент физподготовки, хоккеиста необходимо наигрывать с новыми партнерами. Так что политика «Динамо» мне понятна, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.