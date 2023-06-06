Артем Дзюба: «СКА точно не возьмет Кубок Гагарина пять раз подряд. В КХЛ есть ЦСКА – флагман хоккея, команда №1, у которой потрясающий тренер»

Теги Локомотив Артем Дзюба Ак Барс ЦСКА СКА премьер-лига Россия Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Артем Дзюба считает ЦСКА флагманом российского хоккея.

– «Зенит» пять раз подряд выиграл титул в РПЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что его клуб из Санкт-Петербурга хочет выиграть пять титулов подряд в КХЛ. Сможет ли СКА сделать это?

– Я знаю, как СКА изменил состав в это межсезонье – за новостями слежу. Но пять раз СКА точно не возьмет Кубок Гагарина. Я прям уверен. Как бы ни хотели и ни мечтали в СКА, в лиге есть как минимум ЦСКА. И вы видите, какой это ЦСКА.

Пять раз СКА не выиграет. Это невозможно, я не верю. И я думаю, совсем не факт, что СКА в прошлом сезоне справился бы в финале с «Ак Барсом».

На данный момент в хоккее, как бы это ни звучало, ЦСКА – это бренд, команда № 1, у которой есть рисунок и потрясающий тренер. Сергей Федоров харизматичный, он действительно был большой звездой хоккея. Теперь работает главным тренером два года и взял два Кубка Гагарина. Мне кажется, тут вообще нет вопросов.

В хоккее сейчас по крайней мере есть конкуренция. Есть ряд команд, которые могут претендовать на Кубок Гагарина. Но ЦСКА пока – это лидер, это флагман хоккея, – сказал футболист «Локомотива».

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27 комментариев

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Oleg Olegov
Зато у СКА на скамейке есть потрясающий клоун
+33
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+28
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Hall_Dzhordan
Ответ Зелёный гопник
Мнение дрочера очень важно ☝🏻
Своё же ты посчитал нужным опубликовать.
+21
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Ivas715
Ответ Зелёный гопник
Мнение дрочера очень важно ☝🏻
Его спросили, он ответил, как обычный болельщик. Не имеет права? То есть тут на сайте кто угодно может лепить все, что хочется, а Дзюбе, которого спросили, нельзя?)
Если что, я не фанат его. Просто за объективность)
+14
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+13
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jqzn88xn6n
Ответ Ivas715
Его спросили, он ответил, как обычный болельщик. Не имеет права? То есть тут на сайте кто угодно может лепить все, что хочется, а Дзюбе, которого спросили, нельзя?) Если что, я не фанат его. Просто за объективность)
Да ты где хочешь здесь правду найти? Школота извращается ради плюсиков, сейчас же каникулы. По факту Дзюба нормально расчехлил.
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Ярик01
В хоккее формальный, но потолок зарплат есть.
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040474Andrei
Опять 🤡да бесконечная с дротистом 🤦‍♂️
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Мосгорсуд
Ответ Elvagor
Этот флагман хоккея всего лишь несколько лет назад вообще был скромным середнячком, как хоккейный Спартак сейчас...
Так и СКА когда то фармом их был
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Любитель побеждать
Ответ Elvagor
Этот флагман хоккея всего лишь несколько лет назад вообще был скромным середнячком, как хоккейный Спартак сейчас...
О да, а СКА прямо величием исходил до Газпрома, как и Зенит.
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Кеша
Ответ Elvagor
Этот флагман хоккея всего лишь несколько лет назад вообще был скромным середнячком, как хоккейный Спартак сейчас...
Так ска всю свою историю был на задворках . Стандартное место с 6 по 10 из 12 возможных в советские годы ( две бронзовые медали) и побиты все хоккейные антирекорды в советское время и даже под крылом Газпрома с 2005 года за 18 лет всего 2 КГ со сборной Мира и последний 6 лет назад с неограниченными финансовыми возможностями . Да такими возможностями , что Ротенберг не устает благодарить Газпром на всех мероприятиях и лично Миллера .
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Сивуч
Ответ Elvagor
Этот флагман хоккея всего лишь несколько лет назад вообще был скромным середнячком, как хоккейный Спартак сейчас...
А СКА дрючили много лет подряд не смотря на то, что СКА с самого начала создания КХЛ был богатым клубом и всегда имел россыпь игроков высокого уровня.
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Сергей Фёдоров легенда!
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Elvagor
Этот флагман хоккея всего лишь несколько лет назад вообще был скромным середнячком, как хоккейный Спартак сейчас...
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sd4fmwrvz8
Дзюбаист что то за хоккей начал много говорить
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Кеша
Дзюба красавчик . Даже в хоккее соображает- кто лучший тренер , а кто выскочка .
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Дени Сыч
И чтец, и жнец , и руке игрец
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KRAN
Знатно Ромачку потроллил.
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Мосгорсуд
А Артём иногда сображает)
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Михаил Вагин
О, мнение эксперта, очень важно
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