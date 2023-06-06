Артем Дзюба: «СКА точно не возьмет Кубок Гагарина пять раз подряд. В КХЛ есть ЦСКА – флагман хоккея, команда №1, у которой потрясающий тренер»

Артем Дзюба считает ЦСКА флагманом российского хоккея.

– «Зенит» пять раз подряд выиграл титул в РПЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что его клуб из Санкт-Петербурга хочет выиграть пять титулов подряд в КХЛ. Сможет ли СКА сделать это?

– Я знаю, как СКА изменил состав в это межсезонье – за новостями слежу. Но пять раз СКА точно не возьмет Кубок Гагарина. Я прям уверен. Как бы ни хотели и ни мечтали в СКА, в лиге есть как минимум ЦСКА. И вы видите, какой это ЦСКА.

Пять раз СКА не выиграет. Это невозможно, я не верю. И я думаю, совсем не факт, что СКА в прошлом сезоне справился бы в финале с «Ак Барсом».

На данный момент в хоккее, как бы это ни звучало, ЦСКА – это бренд, команда № 1, у которой есть рисунок и потрясающий тренер. Сергей Федоров харизматичный, он действительно был большой звездой хоккея. Теперь работает главным тренером два года и взял два Кубка Гагарина. Мне кажется, тут вообще нет вопросов.

В хоккее сейчас по крайней мере есть конкуренция. Есть ряд команд, которые могут претендовать на Кубок Гагарина. Но ЦСКА пока – это лидер, это флагман хоккея, – сказал футболист «Локомотива».

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