Швец-Роговой перейдет из СКА в «Ладу». Он пропустил сезон-2022/23 из-за травмы (Metaratings)

Теги Лада СКА возможные переходы травмы КХЛ Артем Швец-Роговой Хоккей

Форвард Артем Швец-Роговой перейдет из СКА в «Ладу».

Как сообщает Metaratings, клубы договорились о переходе игрока.

Срок соглашения форварда рассчитан до апреля 2026 года.

Швец-Роговой не провел ни одного матча в Фонбет Чемпионате КХЛ-2022/23 из-за проблем со здоровьем.

По данным издания, он весь сезон залечивал травму руки и перенес несколько операций.

В сезоне-2021/22 Швец-Роговой набрал 4 (1+3) очка за 11 матчей в регулярке и забил 1 гол в 7 играх плей-офф.

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10 комментариев

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Михаил Вагин
Следующие: Алтыбармакян, Попугаев, Солянников, Подъяпольский. По тому же маршруту скорее всего
+5
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Andrey w
Ответ Михаил Вагин
Следующие: Алтыбармакян, Попугаев, Солянников, Подъяпольский. По тому же маршруту скорее всего
Это не в коем случаи не фарм Ска не подумайте)
+4
0
+4
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Михаил Вагин
Ответ Andrey w
Это не в коем случаи не фарм Ска не подумайте)
ну объективно, эти игроки уровня КХЛ, и они помогу Ладе, а СКА они не нужны, все в плюсе. Или Вы считаете, что лучше играть игроками из вышки?
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+3
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Mars Kili
Здаровья ему, но что интересно туфтовая сборная его вызывала, она придумана чтоб там игроков переманивать в ска к этим коням
+1
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Andrey w
Вот видите 15 человек со ска сразу не перешли , а вот маленькими порциями легко)) Тупо нет слов как это выглядит)
+1
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Кеша
Вот это по- скашному. Ожиганов с лангеткой на выход , Яшкин с травмой на выход , Швец -Роговой на выход . Нам нужны здоровые жеребцы . Осталось в закромах и бездонных недрах найти еще 14 для Лады.
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Кеша
Ответ Михаил Вагин
Следующие: Алтыбармакян, Попугаев, Солянников, Подъяпольский. По тому же маршруту скорее всего
А зачем столько играющих парней мариновали у себя?
+1
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Crenk
Для чекинг лайн пойдёт
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Михаил Вагин
Ответ Кеша
А зачем столько играющих парней мариновали у себя?
нахватали, пытались взять количеством
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