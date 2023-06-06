Швец-Роговой перейдет из СКА в «Ладу». Он пропустил сезон-2022/23 из-за травмы (Metaratings)

Форвард Артем Швец-Роговой перейдет из СКА в «Ладу».

Как сообщает Metaratings, клубы договорились о переходе игрока.

Срок соглашения форварда рассчитан до апреля 2026 года.

Швец-Роговой не провел ни одного матча в Фонбет Чемпионате КХЛ-2022/23 из-за проблем со здоровьем.

По данным издания, он весь сезон залечивал травму руки и перенес несколько операций.

В сезоне-2021/22 Швец-Роговой набрал 4 (1+3) очка за 11 матчей в регулярке и забил 1 гол в 7 играх плей-офф.