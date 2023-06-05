Черчесов об Овечкине: «Поражаюсь его мастерству и спортсменистости. Желаю ему побить рекорд Гретцки»
Станислав Черчесов пожелал Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки.
– Александр Овечкин – уникум в ваших глазах?
– Я поражаюсь его мастерству и спортсменистости, как я это люблю говорить. Желаю ему побить этот рекорд, который установил Гретцки. Надеюсь, что дай бог ему это удастся.
– Вы сделали два раза чемпионом футбольный «Ференцварош». Но замечу, что у венгров поднимается хоккей – сборная этой страны играла в элите на последнем чемпионате мира.
– Да, они играли, я знаю. Орбан (премьер-министр Венгрии) всё делает не только для футбола, но и для всего спорта, хоккея в частности. Очень много спортивных сооружений. Практически все команды играют на новых стадионах. Понятно, они не такого масштаба и размаха как в России, потому что мы к домашнему чемпионату мира готовились. А так в Венгрии уделяется очень большое внимание спорту.
– А в советское время наши футболисты и хоккеисты были дружны? Вы чуть ли не на одной базе жили.
– Да, база была у нас в Новогорске, где готовились сборные. Хоккеисты часто жили на втором этаже, мы – на первом. У нас есть много пересечений…
– В шахматы вместе играли?
– Вот только не в шахматы! Но с хоккеистами всегда было приятно общаться, – сказал главный тренер «Ференцвароша».
======
Атлетизм.
Пырялись по наве.
И мысли, словно зелюки,
Клевались в голове.
СПОРТСМЕНИСТОСТЬ
От тех слезнявых дум,
Как вдруг пристропыхал извне
Мой старый друг Шлюмблюм.