Черчесов об Овечкине: «Поражаюсь его мастерству и спортсменистости. Желаю ему побить рекорд Гретцки»

Теги Станислав Черчесов Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки высшая лига Венгрия НХЛ рекорды Ференцварош Матч ТВ Хоккей

Станислав Черчесов пожелал Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки.

– Александр Овечкин – уникум в ваших глазах?

– Я поражаюсь его мастерству и спортсменистости, как я это люблю говорить. Желаю ему побить этот рекорд, который установил Гретцки. Надеюсь, что дай бог ему это удастся.

– Вы сделали два раза чемпионом футбольный «Ференцварош». Но замечу, что у венгров поднимается хоккей – сборная этой страны играла в элите на последнем чемпионате мира.

– Да, они играли, я знаю. Орбан (премьер-министр Венгрии) всё делает не только для футбола, но и для всего спорта, хоккея в частности. Очень много спортивных сооружений. Практически все команды играют на новых стадионах. Понятно, они не такого масштаба и размаха как в России, потому что мы к домашнему чемпионату мира готовились. А так в Венгрии уделяется очень большое внимание спорту.

– А в советское время наши футболисты и хоккеисты были дружны? Вы чуть ли не на одной базе жили.

– Да, база была у нас в Новогорске, где готовились сборные. Хоккеисты часто жили на втором этаже, мы – на первом. У нас есть много пересечений…

– В шахматы вместе играли?

– Вот только не в шахматы! Но с хоккеистами всегда было приятно общаться, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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22 комментария

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oka79410
"Спортсменистость" - очередной шедевр от мастера) Так мог выразиться только Черчесов :)
+27
-1
+26
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Екн Лор
Не спортсменистость, а умение достигать успехов в спортивных соревнованиях
+24
0
+24
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maks44
Поражаюсь черчесовости Станислава.
+17
0
+17
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Stewee
Да все мы желаем Сане побить рекорд Гретцки. Жалкие хейтеры-неадекваты не в счет.
+9
-4
+5
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mr kovalsky
Не побить рекорд Гретцки, а Поставить новый знак исключительного достижения, превосходящий рекорд, установленный легендарным Гретцки.
+3
0
+3
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Фут.Боль
+1 в копилку словаря Черчесова.
+3
0
+3
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Очки Дани Алвеса
Ох уж эти вымышленные слова, когда не хватает словарного запаса
+3
0
+3
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добрый грек
Ответ maks44
Поражаюсь черчесовости Станислава.
а я Станиславнитости Черчесова!
+3
0
+3
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tromb3@icloud.com
А чего,Рома больше не в моде?Его каменты не канают?Новый фаворит,свежий взгляд,неожиданные суждения-браво,Станислав.
+1
0
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Savardus
Уже сваркалось, и шорьки Пырялись по наве. И мысли, словно зелюки, Клевались в голове. СПОРТСМЕНИСТОСТЬ От тех слезнявых дум, Как вдруг пристропыхал извне Мой старый друг Шлюмблюм.
Со смыслом!
+1
0
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Пылесос
Слова "атлетизм" в словаре Черчесова не значится.
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Очки Дани Алвеса
Ответ Timur_A
Предложи синоним, но чтобы в одно слово и с тем же смыслом. Мне ничего в голову не приходит. Существование в русском языке возможности изобретать при необходимости новые слова, значение которых сразу понятно всем носителям языка, - это один из козырей языка. Поэт Маяковский с этим свойством русского языка очень любил играться. В других языках такие механизмы тоже есть, конечно, но русский один из самых гибких, наверное.
А зачем в одно слово, у Вас какой-то лимит в час? Или у Черчесова запрет на словосочетания?
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Пылесос
Ответ Timur_A
Предложи синоним, но чтобы в одно слово и с тем же смыслом. Мне ничего в голову не приходит. Существование в русском языке возможности изобретать при необходимости новые слова, значение которых сразу понятно всем носителям языка, - это один из козырей языка. Поэт Маяковский с этим свойством русского языка очень любил играться. В других языках такие механизмы тоже есть, конечно, но русский один из самых гибких, наверное.
Предложи синоним, но чтобы в одно слово и с тем же смыслом. Мне ничего в голову не приходит.
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Атлетизм.
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Artem Alexeev
Ответ Timur_A
Предложи синоним, но чтобы в одно слово и с тем же смыслом. Мне ничего в голову не приходит. Существование в русском языке возможности изобретать при необходимости новые слова, значение которых сразу понятно всем носителям языка, - это один из козырей языка. Поэт Маяковский с этим свойством русского языка очень любил играться. В других языках такие механизмы тоже есть, конечно, но русский один из самых гибких, наверное.
атлетизм, не?)
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Groondler
Ответ Stewee
Да все мы желаем Сане побить рекорд Гретцки. Жалкие хейтеры-неадекваты не в счет.
а сколько ему шайб осталось до рекорда, вы не в курсе? я прост из любопытства
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Жан Поль Бельманда
Маленько затроил
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Ковид 07.10.52
Да...желает и дальше врагов развоекать...вот такие нынче патриоты....служат на чужбине....в родной стране не нужны...
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Любовник Евы Браун
новое слово в словарь русского языка
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ftw2002@yandex.ru
Вот только не в шахматы! В шахматы я играл с Карповым и Каспаровым, иногда с Крамником.
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Savardus
Уже сваркалось, и шорьки
Пырялись по наве.
И мысли, словно зелюки,
Клевались в голове.

СПОРТСМЕНИСТОСТЬ
От тех слезнявых дум,
Как вдруг пристропыхал извне
Мой старый друг Шлюмблюм.
+1
-1
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Северный болельщик
Спортсменистость - что-то новое после премияшек
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