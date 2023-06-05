Черчесов об Овечкине: «Поражаюсь его мастерству и спортсменистости. Желаю ему побить рекорд Гретцки»

Станислав Черчесов пожелал Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки.

– – уникум в ваших глазах?

– Я поражаюсь его мастерству и спортсменистости, как я это люблю говорить. Желаю ему побить этот рекорд, который установил . Надеюсь, что дай бог ему это удастся.

– Вы сделали два раза чемпионом футбольный «Ференцварош». Но замечу, что у венгров поднимается хоккей – сборная этой страны играла в элите на последнем чемпионате мира.

– Да, они играли, я знаю. Орбан (премьер-министр Венгрии) всё делает не только для футбола, но и для всего спорта, хоккея в частности. Очень много спортивных сооружений. Практически все команды играют на новых стадионах. Понятно, они не такого масштаба и размаха как в России, потому что мы к домашнему чемпионату мира готовились. А так в Венгрии уделяется очень большое внимание спорту.

– А в советское время наши футболисты и хоккеисты были дружны? Вы чуть ли не на одной базе жили.

– Да, база была у нас в Новогорске, где готовились сборные. Хоккеисты часто жили на втором этаже, мы – на первом. У нас есть много пересечений…

– В шахматы вместе играли?

– Вот только не в шахматы! Но с хоккеистами всегда было приятно общаться, – сказал главный тренер « ».