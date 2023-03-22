Овечкин о том, что он обошел Гретцки по числу сезонов с 40+ голами: «Очень крутой момент. Неважно, какой это рекорд. Это рекорд, понимаете?»

высказался о том, что побил рекорд Гретцки по числу сезонов с 40 голами.

В матче с «Коламбусом» капитан «Вашингтона» превзошел достижение по числу сезонов с 40+ шайбами в .

37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.

«Да, это очень крутой момент. Неважно, какой это рекорд. Это рекорд, понимаете?

Я просто пытаюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать все, что в моих силах», – сказал нападающий « ».

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки