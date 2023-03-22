Овечкин о том, что он обошел Гретцки по числу сезонов с 40+ голами: «Очень крутой момент. Неважно, какой это рекорд. Это рекорд, понимаете?»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин высказался о том, что побил рекорд Гретцки по числу сезонов с 40 голами.

В матче с «Коламбусом» капитан «Вашингтона» превзошел достижение Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ.

37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.

«Да, это очень крутой момент. Неважно, какой это рекорд. Это рекорд, понимаете?

Я просто пытаюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать все, что в моих силах», – сказал нападающий «Вашингтона».

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки

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11 комментариев

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fantazer812
Ответ BeastI666I
и добавил "служу россии" куда-то в воротник... Боже. Эти комплексы гражданина империи. Лишь бы утереть нос западу ))) это рекорд! понимаете?! ))))))))))))
Сколько желчи и душноты..
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avcgloronalduMU
Ответ Алексей Степанов
всё очень просто,так каждый может)шмурнов ты что-ли?
а ты Степаненко?
+1
-1
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BuTaJIbKa
нужно быть совсем пустоголовым хэйтером, чтобы не признавать такие мощные достижения
+6
-3
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Алексей Кузнецов
Ответ avcgloronalduMU
не , тщеславный ты) уэн создавал и выигрывал, а это как тире и забивает в большинстве
Кстати, а ты знал, что из-за "Эдмонтона" и Грецки в частности придумали правило, дабы не давать ему и партнёрам в игре в неравных составах?
+1
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BeastI666I
Ответ Андрей Герасимов
Даёшь 45+
Комментарий скрыт
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-11
-10
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BeastI666I
Ответ Ферзь на р1
Не , Сань, многие пользователи спортс, уверяют что это никчёмные рекорды, и что ты просто пуляка)
как бы да...
+5
-13
-8
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BeastI666I
и добавил "служу россии" куда-то в воротник...
Боже. Эти комплексы гражданина империи. Лишь бы утереть нос западу ))) это рекорд! понимаете?! ))))))))))))
+1
-9
-8
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Алексей Степанов
Ответ avcgloronalduMU
не , тщеславный ты) уэн создавал и выигрывал, а это как тире и забивает в большинстве
всё очень просто,так каждый может)шмурнов ты что-ли?
+17
-3
+14
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avcgloronalduMU
Комментарий скрыт
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Андрей Герасимов
Даёшь 45+
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Ферзь на р1
Не , Сань, многие пользователи спортс, уверяют что это никчёмные рекорды, и что ты просто пуляка)
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