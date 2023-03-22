Овечкин о том, что он обошел Гретцки по числу сезонов с 40+ голами: «Очень крутой момент. Неважно, какой это рекорд. Это рекорд, понимаете?»
Александр Овечкин высказался о том, что побил рекорд Гретцки по числу сезонов с 40 голами.
В матче с «Коламбусом» капитан «Вашингтона» превзошел достижение Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ.
37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.
«Да, это очень крутой момент. Неважно, какой это рекорд. Это рекорд, понимаете?
Я просто пытаюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать все, что в моих силах», – сказал нападающий «Вашингтона».
Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки
Боже. Эти комплексы гражданина империи. Лишь бы утереть нос западу ))) это рекорд! понимаете?! ))))))))))))