Пловец Минаков: «В Стэнфорде очень много фанатов Овечкина. Многие ждут, что он обгонит Гретцки. Хорошо, когда рекорды падают»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Никита Кучеров Михаил Сергачев Андрей Минаков ТАСС Хоккей

Андрей Минаков сообщил, что в Стэнфордском университете много фанатов Александра Овечкина.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (822 шайбы). Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

«Хоккеем интересуюсь достаточно давно. Полгода назад удалось встретиться с Михаилом Сергачевым, когда он в составе «Тампы» приехал на матч с «Сан-Хосе», мне всего полчаса ехать до их домашней арены. Удалось пообщаться, очень крутой парень.

Вообще поддерживаю «Тампу», там много игроков из России, а за своих всегда хочется поболеть. Есть еще и «Вашингтон», но к «Тампе» больше сердечко лежит.

Однако если выбирать между Кучеровым и Овечкиным, то все-таки Овечкин, хотя Кучеров тоже неплох. В Стэнфорде очень много фанатов Овечкина, там учится много ребят из Вашингтона, которые болеют за «Кэпиталс». И многие ждут, что он обгонит Гретцки, это же хорошо, когда рекорды падают», – сказал трехкратный призер чемпионатов мира по плаванию Минаков, который с 2020 года учится в Стэнфорде.

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