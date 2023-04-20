Пловец Минаков: «В Стэнфорде очень много фанатов Овечкина. Многие ждут, что он обгонит Гретцки. Хорошо, когда рекорды падают»

Андрей Минаков сообщил, что в Стэнфордском университете много фанатов Александра Овечкина.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории (822 шайбы). Впереди только – 894 гола.

«Хоккеем интересуюсь достаточно давно. Полгода назад удалось встретиться с , когда он в составе « » приехал на матч с «Сан-Хосе», мне всего полчаса ехать до их домашней арены. Удалось пообщаться, очень крутой парень.

Вообще поддерживаю «Тампу», там много игроков из России, а за своих всегда хочется поболеть. Есть еще и «Вашингтон», но к «Тампе» больше сердечко лежит.

Однако если выбирать между Кучеровым и Овечкиным, то все-таки Овечкин, хотя Кучеров тоже неплох. В Стэнфорде очень много фанатов Овечкина, там учится много ребят из , которые болеют за «Кэпиталс». И многие ждут, что он обгонит Гретцки, это же хорошо, когда рекорды падают», – сказал трехкратный призер чемпионатов мира по плаванию Минаков, который с 2020 года учится в Стэнфорде.