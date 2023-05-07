Макдэвид повторил рекорд Овечкина для XXI века по голам за сезон НХЛ с учетом плей-офф – 69

Коннор Макдэвид повторил рекорд Александра Овечкина по голам за сезон с учетом плей-офф.

Капитан «Ойлерс» набрал 3 (2+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1).

В его активе стало 5 шайб в 8 играх в текущем плей-офф. Ранее Макдэвид стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 64 шайбами в 82 играх.

Таким образом, в сумме у него стало 69 шайб. Это повторение рекорда НХЛ для XXI века, установленного из «Вашингтона» в сезоне-2007/08 (65 шайб в 82 играх регулярного чемпионата плюс 4 в 7 играх плей-офф).

Давид Пастрняк («Бостон») завершил сезон с 66 шайбами (61 в 82 играх регулярки и еще 5 в 7 играх плей-офф). В активе Леона Драйзайтля (« ») сейчас 65 шайб (52 в 80 играх регулярки и еще 13 в 8 играх плей-офф).

Рекорд лиги всех времен принадлежит . В сезоне-1983/84 он забросил 100 шайб (87 голов в 74 играх регулярки и еще 13 в 19 играх плей-офф).