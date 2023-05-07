Макдэвид повторил рекорд Овечкина для XXI века по голам за сезон НХЛ с учетом плей-офф – 69
Коннор Макдэвид повторил рекорд Александра Овечкина по голам за сезон с учетом плей-офф.
Капитан «Ойлерс» набрал 3 (2+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1).
В его активе стало 5 шайб в 8 играх в текущем плей-офф. Ранее Макдэвид стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 64 шайбами в 82 играх.
Таким образом, в сумме у него стало 69 шайб. Это повторение рекорда НХЛ для XXI века, установленного Александром Овечкиным из «Вашингтона» в сезоне-2007/08 (65 шайб в 82 играх регулярного чемпионата плюс 4 в 7 играх плей-офф).
Давид Пастрняк («Бостон») завершил сезон с 66 шайбами (61 в 82 играх регулярки и еще 5 в 7 играх плей-офф). В активе Леона Драйзайтля («Эдмонтон») сейчас 65 шайб (52 в 80 играх регулярки и еще 13 в 8 играх плей-офф).
Рекорд лиги всех времен принадлежит Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/84 он забросил 100 шайб (87 голов в 74 играх регулярки и еще 13 в 19 играх плей-офф).
расходимся, пацаны
1. Wayne Gretzky 1983-84 100 (87+13)
2-4.Wayne Gretzky 1981-82 97 (92+5)
2-4. Brett Hull 1990-91 97 (86+11)
2-4. Mario Lemieux 1988-89 97 (85+12)
5-6. Wayne Gretzky 1984-85 90 (73+17)
5-6. Jari Kurri 1984-85 90 (71+19)
7-8. Brett Hull 1989-95 85 (72+13)
7-8. Mike Bossy 1980-81 85 (68+17)
9-10. Alexander Mogilny 1992-93 83 (76+7)
9-10.Wayne Gretzky 1982-83 83 (71+12)
Хаха
Складывать РС+КС вообще не релевантно. Кто-то может в КС не выйти или сыграть там 1 раунд против 4 у соперника. В РС у всех равные условия