Макдэвид повторил рекорд Овечкина для XXI века по голам за сезон НХЛ с учетом плей-офф – 69

Теги рейтинги Вашингтон Кубок Стэнли Эдмонтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Хоккей

Коннор Макдэвид повторил рекорд Александра Овечкина по голам за сезон с учетом плей-офф.

Капитан «Ойлерс» набрал 3 (2+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1). 

В его активе стало 5 шайб в 8 играх в текущем плей-офф. Ранее Макдэвид стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 64 шайбами в 82 играх. 

Таким образом, в сумме у него стало 69 шайб. Это повторение рекорда НХЛ для XXI века, установленного Александром Овечкиным из «Вашингтона» в сезоне-2007/08 (65 шайб в 82 играх регулярного чемпионата плюс 4 в 7 играх плей-офф). 

Давид Пастрняк («Бостон») завершил сезон с 66 шайбами (61 в 82 играх регулярки и еще 5 в 7 играх плей-офф). В активе Леона Драйзайтля («Эдмонтон») сейчас 65 шайб (52 в 80 играх регулярки и еще 13 в 8 играх плей-офф). 

Рекорд лиги всех времен принадлежит Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/84 он забросил 100 шайб (87 голов в 74 играх регулярки и еще 13 в 19 играх плей-офф). 

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Latenight Radio
Рекорд лиги всех времен принадлежит Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/84 он забросил 100 шайб

расходимся, пацаны
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdul Aziz
Леон тоже догонит, наверное
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Еремушкин
Коннор, конечно, не с этой планеты! 💪💪💪
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Гринчук
Наступают с той стороны, с которой не ждали!) Проклятый Запад.)))
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evincive
NHL Single Season + Playoff Leaders for Goals
1. Wayne Gretzky 1983-84 100 (87+13)
2-4.Wayne Gretzky 1981-82 97 (92+5)
2-4. Brett Hull 1990-91 97 (86+11)
2-4. Mario Lemieux 1988-89 97 (85+12)
5-6. Wayne Gretzky 1984-85 90 (73+17)
5-6. Jari Kurri 1984-85 90 (71+19)
7-8. Brett Hull 1989-95 85 (72+13)
7-8. Mike Bossy 1980-81 85 (68+17)
9-10. Alexander Mogilny 1992-93 83 (76+7)
9-10.Wayne Gretzky 1982-83 83 (71+12)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
Ответ Latenight Radio
Рекорд лиги всех времен принадлежит Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/84 он забросил 100 шайб расходимся, пацаны
в 81-82 99😬✌️
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
100...охренеть, ктоб что не говорил про вратарей и прочую фигню
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Опа прилетело от куда не ждали все же рекорды Овечкина пошли в расход.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Никонов
Очевидно, что рекорд обновит и возможно значительно.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A-G
Ответ TBFTT
Но их уже начали переписывать.
Тут человек в теме: "вашик в ПО немного играл" - постоянно выходил с 2014 года до этого сезона. Это, оказывается, немного. Сколько же тогда много - два раза за сезон?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
Ответ Владислав Никонов
Очевидно, что рекорд обновит и возможно значительно.
Вы про какой, про рекорд Уэйна?😬
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Еремушкин
Ответ кракадил
А овечкин?
А Овечкин уже в отпуске...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ответ Evincive
NHL Single Season + Playoff Leaders for Goals 1. Wayne Gretzky 1983-84 100 (87+13) 2-4.Wayne Gretzky 1981-82 97 (92+5) 2-4. Brett Hull 1990-91 97 (86+11) 2-4. Mario Lemieux 1988-89 97 (85+12) 5-6. Wayne Gretzky 1984-85 90 (73+17) 5-6. Jari Kurri 1984-85 90 (71+19) 7-8. Brett Hull 1989-95 85 (72+13) 7-8. Mike Bossy 1980-81 85 (68+17) 9-10. Alexander Mogilny 1992-93 83 (76+7) 9-10.Wayne Gretzky 1982-83 83 (71+12)
Могильный ТОП
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
Ответ jonnysilverhand01
Могильный ТОП
Гретцки нереален. Полрейтинга!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ответ Михаил1970
Немец может результат Гретцки превзойти)
Немец вообще какой-то космический стал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ Андрей Еремушкин
Коннор, конечно, не с этой планеты! 💪💪💪
С Венеры, судя по количеству влюбленных мальчиков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Ответ hhlg
Овечкина? Складывать РС+КС вообще не релевантно. Кто-то может в КС не выйти или сыграть там 1 раунд против 4 у соперника. В РС у всех равные условия
Тем не менее был рекорд и скоро он падёт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ paha
Комментарий удален модератором
но ни я ни седой в равной степени не умеем играть как мак)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Ответ k.vlad
)) отсюда как раз все "ждали", ну это так)) вашик в ПО немного играл). У Овечкина много рекордов
Но их уже начали переписывать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Ответ Evincive
NHL Single Season + Playoff Leaders for Goals 1. Wayne Gretzky 1983-84 100 (87+13) 2-4.Wayne Gretzky 1981-82 97 (92+5) 2-4. Brett Hull 1990-91 97 (86+11) 2-4. Mario Lemieux 1988-89 97 (85+12) 5-6. Wayne Gretzky 1984-85 90 (73+17) 5-6. Jari Kurri 1984-85 90 (71+19) 7-8. Brett Hull 1989-95 85 (72+13) 7-8. Mike Bossy 1980-81 85 (68+17) 9-10. Alexander Mogilny 1992-93 83 (76+7) 9-10.Wayne Gretzky 1982-83 83 (71+12)
Ови даже не в топ 10

Хаха
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
Ответ заблокированному пользователю
99%,что он его превзойдет.
Кого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Ответ hhlg
Ну может ещё побьёт рекорд по остроте коньков или количеству выпитой воды ;) Рекордов много можно найти вообще)
Это официальный и значимый рекорд, а не какой-то второстепенный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hhlg
Ответ TBFTT
Рекорд 21 века по очкам РС+КС.
Овечкина?
Складывать РС+КС вообще не релевантно. Кто-то может в КС не выйти или сыграть там 1 раунд против 4 у соперника. В РС у всех равные условия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
paha
Ответ Kanan Jarrus
кубок может любой выиграть, даже я или овцов. а играть как мак не может никто
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ Kanan Jarrus
не заточенный на шайбы великий бегунок без броска играючи обставляет узкопрофилированного середняка в его прайме.
Дразайтл не середняк, и бегунка сделает легко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий