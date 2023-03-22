Кожевников об Овечкине: «Большинство любителей хоккея ждут рекорда. За два сезона он реально может забросить больше 70 шайб»

Теги болельщики Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (820 шайб). Впереди только Гретцки – 894 гола.

Сегодня Овечкин побил рекорд Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в лиге. 37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.

«Можно только порадоваться за Александра. Это важная веха в его карьере. Но самый главный рекорд будет побит, думаю, через два года. Если ничего экстраординарного в мире не произойдет, то через два года мы будем ждать настоящего рекорда, которого, наверное, ждут все хоккейные болельщики.

Хотя, наверное, кто-то и не ждет (с улыбкой). Кому-то из болельщиков надо, чтобы рекордсменом остался Уэйн Гретцки. Но большинство любителей хоккея, особенно российских, ждут от Александра рекорда. За два сезона он реально может забросить больше 70 шайб и побить рекорд Гретцки», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
все что делает ови, это играет и забивает в большинстве
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