Кожевников об Овечкине: «Большинство любителей хоккея ждут рекорда. За два сезона он реально может забросить больше 70 шайб»
Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (820 шайб). Впереди только Гретцки – 894 гола.
Сегодня Овечкин побил рекорд Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в лиге. 37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.
«Можно только порадоваться за Александра. Это важная веха в его карьере. Но самый главный рекорд будет побит, думаю, через два года. Если ничего экстраординарного в мире не произойдет, то через два года мы будем ждать настоящего рекорда, которого, наверное, ждут все хоккейные болельщики.
Хотя, наверное, кто-то и не ждет (с улыбкой). Кому-то из болельщиков надо, чтобы рекордсменом остался Уэйн Гретцки. Но большинство любителей хоккея, особенно российских, ждут от Александра рекорда. За два сезона он реально может забросить больше 70 шайб и побить рекорд Гретцки», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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