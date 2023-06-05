Эрик Стаал о встрече с семьей после года без болельщиков: «Я махал детям и жене рукой. Шоугел, наверное, думала, что я смотрю на нее»
Эрик Стаал рассказал о неловкой ситуации с шоугел.
«Несколько лет назад мы с «Монреалем» целый год играли без болельщиков, и у нас была игра [в полуфинал Кубка Стэнли] в Вегасе. Я не знаю, сколько месяцев я не видел свою семью.
Я вышел на разминку, а трое моих детей и моя жена стояли прямо за шоугел в углу. Я махал им рукой. Я не знаю, наверное, девушка думала, что я смотрю на нее, но я смотрел на своих детей», – сказал нападающий «Флориды».
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