Эрик Стаал о встрече с семьей после года без болельщиков: «Я махал детям и жене рукой. Шоугел, наверное, думала, что я смотрю на нее»

Эрик Стаал рассказал о неловкой ситуации с шоугел.

«Несколько лет назад мы с « » целый год играли без болельщиков, и у нас была игра [в полуфинал Кубка Стэнли] в Вегасе. Я не знаю, сколько месяцев я не видел свою семью.

Я вышел на разминку, а трое моих детей и моя жена стояли прямо за шоугел в углу. Я махал им рукой. Я не знаю, наверное, девушка думала, что я смотрю на нее, но я смотрел на своих детей», – сказал нападающий «Флориды».