Эрик Стаал о встрече с семьей после года без болельщиков: «Я махал детям и жене рукой. Шоугел, наверное, думала, что я смотрю на нее»

Теги Монреаль Флорида Эрик Стаал НХЛ Хоккей

Эрик Стаал рассказал о неловкой ситуации с шоугел.

«Несколько лет назад мы с «Монреалем» целый год играли без болельщиков, и у нас была игра [в полуфинал Кубка Стэнли] в Вегасе. Я не знаю, сколько месяцев я не видел свою семью.

Я вышел на разминку, а трое моих детей и моя жена стояли прямо за шоугел в углу. Я махал им рукой. Я не знаю, наверное, девушка думала, что я смотрю на нее, но я смотрел на своих детей», – сказал нападающий «Флориды».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
После перевода какой-то бред получился, как будто Йозе про систему рассказал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Mihailevschi
Мутная новость, точнее заголовок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Исаев
Похоже оправдывается))) Из разряда - передаю привет моей жене и моей девушке)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий