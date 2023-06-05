Эрик Стаал о матче с «Вегасом»: «Удалений было слишком много. Мы извлечем из этого урок»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эрик Стаал НХЛ Хоккей

Эрик Стаал высказался об удалениях в матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Флорида» уступила «Голден Найтс» на выезде (2:5, 0-1 в серии). Игроки «Пантерс» в общей сложности получили 46 минут штрафа, «Вегаса» – 18.

«Мы должны извлечь урок в том, что касается удалений. Их было слишком много.

В это время года нельзя так много удаляться и ожидать успеха в нападении. Это тяжело. 

Я думаю, мы можем извлечь урок из этого, и мы это сделаем», – сказал нападающий «Флориды» Эрик Стаал.

Эрик Стаал забил в финале Кубка Стэнли впервые с 2006 года. 17 лет – самый долгий перерыв в истории НХЛ

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