Айкел набрал 20 очков в дебютном плей-офф. Это третий показатель среди действующих игроков НХЛ

Джек Айкел набрал 20 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Нападающий «Вегаса» отметился двумя результативными передачи в первом матче финальной серии против «Флориды» (5:2).

26-летний американец проводит дебютный плей-офф в карьере. Он записал 20 (6+14) баллов при полезности «плюс 11» в 18 играх Кубка Стэнли.

Среди действующих хоккеистов только два игрока набрали больше очков в своем первом плей-офф – это Джейк Генцел (21) и Эрик Стаал (28).

Статистика по количеству набранных очков для дебютантов плей-офф выглядит следующим образом:

Марк Рекки («Питтсбург», 1991 год) – 34 очка;

Эрик Стаал («Каролина», 2006 год) – 28 очков;

Дино Сиссарелли («Миннесота», 1981 год) – 21 балл;

Джейк Генцел («Питтсбург», 2017 год) – 21 балл;

Алексей Ковалев («Рейнджерс», 1994 год) – 21 балл;

Джек Айкел («Вегас», 2023 год) – 20 очков;

Дон Мэлоуни (Рейнджерс, 1979 год) – 20 очков.