Айкел набрал 20 очков в дебютном плей-офф. Это третий показатель среди действующих игроков НХЛ

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Дон Мэлоуни Дино Сиссарелли Вегас Джек Айкел Хоккей

Джек Айкел набрал 20 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Нападающий «Вегаса» отметился двумя результативными передачи в первом матче финальной серии против «Флориды» (5:2).

26-летний американец проводит дебютный плей-офф в карьере. Он записал 20 (6+14) баллов при полезности «плюс 11» в 18 играх Кубка Стэнли.

Среди действующих хоккеистов только два игрока набрали больше очков в своем первом плей-офф – это Джейк Генцел (21) и Эрик Стаал (28).

Статистика по количеству набранных очков для дебютантов плей-офф выглядит следующим образом:

Марк Рекки («Питтсбург», 1991 год) – 34 очка;

Эрик Стаал («Каролина», 2006 год) – 28 очков;

Дино Сиссарелли («Миннесота», 1981 год) – 21 балл;

Джейк Генцел («Питтсбург», 2017 год) – 21 балл;

Алексей Ковалев («Рейнджерс», 1994 год) – 21 балл;

Джек Айкел («Вегас», 2023 год) – 20 очков;

Дон Мэлоуни (Рейнджерс, 1979 год) – 20 очков.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий