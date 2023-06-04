Эрик Стаал забил в финале Кубка Стэнли впервые с 2006 года. 17 лет – самый долгий перерыв в истории НХЛ

Эрик Стаал забил в финале Кубка Стэнли впервые за 17 лет.

38-летний форвард «Флориды» отличился в первом матче серии с « » (2:5, 0-1).

Он открыл счет в первом периоде, отличившись в меньшинстве. Этот гол стал для игрока 2-м в текущем плей-офф НХЛ. На его счету 4 (2+2) очка в 17 играх.

Стаал отличился в финале впервые с 2006 года. В победной для его «Каролины» серии с «Эдмонтоном» (4-3) он забросил 2 шайбы – обе в пятом матче. В 2021 году дошел до финала с «Монреалем», но в серии с «Тампой» (1-4) ни разу не забил.

Перерыв в 17 лет между двумя голами в финалах стал рекордным в истории .

Стаал превзошел достижение , забивавшего с интервалом в 15 лет (в 1991 году за «Питтсбург», в 2006 году за «Каролину»).