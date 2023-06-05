«Металлург» обменял Голдобина в «Спартак» на Данилу Квартальнова

«Спартак» и «Металлург» совершили обмен игроками.

К команде из Магнитогорска присоединился нападающий . Москвичи получили спортивные права на форварда .

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды. В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.

Квартальнов записал в свой актив 18 (7+11) очков в 53 играх за « » в прошедшем сезоне.