«Металлург» обменял Голдобина в «Спартак» на Данилу Квартальнова
«Спартак» и «Металлург» совершили обмен игроками.
К команде из Магнитогорска присоединился нападающий Данила Квартальнов. Москвичи получили спортивные права на форварда Николая Голдобина.
Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды. В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.
Квартальнов записал в свой актив 18 (7+11) очков в 53 играх за «Спартак» в прошедшем сезоне.
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