«Металлург» обменял Голдобина в «Спартак» на Данилу Квартальнова

Теги Металлург Мг Спартак переходы КХЛ Николай Голдобин Данила Квартальнов Хоккей

«Спартак» и «Металлург» совершили обмен игроками.

К команде из Магнитогорска присоединился нападающий Данила Квартальнов. Москвичи получили спортивные права на форварда Николая Голдобина

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды. В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.

Квартальнов записал в свой актив 18 (7+11) очков в 53 играх за «Спартак» в прошедшем сезоне.

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6 комментариев

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Vasyamarch91
Ой повезло металлургу с квадратным. Игрок, который борется всегда до конца, 3-4 звено и меньшинство - просто топ
+4
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Евгений Узингер
😔
+2
0
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Руслан Х
Шило на мыло.🤷🏻‍♂️
+2
0
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крок 58
Ну дай бог Коляну удачи!
Желаю раскрыться по полной и показать на что способен! Хок крутой
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Серый
Насколько понимаю, получение спортивных прав не равно переходу в клуб.
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shpakus
Через Спартак в Локомот?
0
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