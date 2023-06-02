Агент Голдобина о «Металлурге»: «Пусть им Михайлис делает результат – на 80 млн подписали. Куда это годится? Почему к Николаю такое отношение?»

Теги Металлург Мг Спартак Сергей Исаков КХЛ Николай Голдобин Никита Михайлис Чемпионат.com Хоккей

Агент Николая Голдобина объяснил отказ от контракта с «Металлургом».

Сергей Исаков дал комментарий касательно информации об обмене прав на форварда в «Спартак».

– Ведутся переговоры по возможному обмену Николая Голдобина в «Спартак». Но на данный момент решения нет.

– Почему не приняли квалификацию «Металлурга»?

– Потому что мы считаем, что квалификация, которой они повторили контракт прошлого сезона, не соответствует уровню Николая.

Они Михайлиса на 80 миллионов рублей подписали. Куда это годится? Не хотим считать чужие деньги, но мы не стали подписывать контракт.

Есть определенные этические нормы. Пусть тогда Михайлис делает результат в команде.

Так что здесь вопрос, нужен ли вообще Коля в Магнитогорске и почему к нему такое отношение?

Мы в прошлом сезоне пошли им на уступки, несмотря на результативность Николая. Теперь они опять выставили нам такой же контракт, – сказал представитель Николая Голдобина.

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12 комментариев

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крок 58
Ну честно то сказать на Колю более серьезные надежды возлагали в этом сезоне…
А Коля весь сезон как из под палки откатал
+17
0
+17
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Артем Б
А ну да Колян тащил же команду в этом сезоне))). Отличная логика просрать сезон и просить повышение в зарплате.
+10
0
+10
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lubcha
Не хотим считать чужие деньги,но уже посчитали😅
Удачи Коле,а Никита, надеюсь, действительно сделает нам результат:))
+9
0
+9
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Олег
На Колька как найдёт. То играет огонь, то как будто заставляют. Короче говоря игрок настроения. Но 80 точно не стоит Голди....
+4
0
+4
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anrt
Не наиграл он на повышение ...
Игрок яркий, но слишком не стабильный.
Вокруг таких команда не строится, такие результат не делают...
+3
0
+3
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mmg73
А не надо жаловаться, Коля оказался без яиц и испугался, что Разин спросит с него по взрослому. А всё остальное это разговоры в пользу бедных. Можно подумать что он в прошлом сезоне команду тащил..
+2
0
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Анатолий Скитаев
Да , большая надежда на Андрея Разина. Если он не вытащит команду из трясины, то кто?
+1
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DMBS
Ответ legends a
Разин один молодняк катает и всё
Михайлису 28 стукнет через пару недель :)
+1
0
+1
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крок 58
Ответ Олег
На Колька как найдёт. То играет огонь, то как будто заставляют. Короче говоря игрок настроения. Но 80 точно не стоит Голди....
Сёмина Сашу напоминает.. хочу играю-хочу вату катаю..(
+1
0
+1
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ilya1809
Голдобин вообщем то конечно сезон прокатал, и не в защиту его, но в целоми контракты так и работают,если вы Михайлису даете 80 то условный Голдобин будет просить не меньше, стата плюс минус такая же,хотя у Голдобина игрового времени сильно меньше.А что еще хуже, условный Шмелев все 110 -120 запросит.Авангад уже оказался в такой удавке.Ве смотрят на контракты друг друга так как это говорит о том насколько ценят тебя руководители клуба.
Выход один если Михайлис выбьет больше очка за игру.
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