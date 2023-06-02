Агент Голдобина о «Металлурге»: «Пусть им Михайлис делает результат – на 80 млн подписали. Куда это годится? Почему к Николаю такое отношение?»
Агент Николая Голдобина объяснил отказ от контракта с «Металлургом».
Сергей Исаков дал комментарий касательно информации об обмене прав на форварда в «Спартак».
– Ведутся переговоры по возможному обмену Николая Голдобина в «Спартак». Но на данный момент решения нет.
– Почему не приняли квалификацию «Металлурга»?
– Потому что мы считаем, что квалификация, которой они повторили контракт прошлого сезона, не соответствует уровню Николая.
Они Михайлиса на 80 миллионов рублей подписали. Куда это годится? Не хотим считать чужие деньги, но мы не стали подписывать контракт.
Есть определенные этические нормы. Пусть тогда Михайлис делает результат в команде.
Так что здесь вопрос, нужен ли вообще Коля в Магнитогорске и почему к нему такое отношение?
Мы в прошлом сезоне пошли им на уступки, несмотря на результативность Николая. Теперь они опять выставили нам такой же контракт, – сказал представитель Николая Голдобина.
А Коля весь сезон как из под палки откатал
Удачи Коле,а Никита, надеюсь, действительно сделает нам результат:))
Игрок яркий, но слишком не стабильный.
Вокруг таких команда не строится, такие результат не делают...
Выход один если Михайлис выбьет больше очка за игру.