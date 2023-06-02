Агент Голдобина о «Металлурге»: «Пусть им Михайлис делает результат – на 80 млн подписали. Куда это годится? Почему к Николаю такое отношение?»

Агент Николая Голдобина объяснил отказ от контракта с «Металлургом».

дал комментарий касательно информации об обмене прав на форварда в « ».

– Ведутся переговоры по возможному обмену Николая Голдобина в «Спартак». Но на данный момент решения нет.

– Почему не приняли квалификацию « »?

– Потому что мы считаем, что квалификация, которой они повторили контракт прошлого сезона, не соответствует уровню Николая.

Они Михайлиса на 80 миллионов рублей подписали. Куда это годится? Не хотим считать чужие деньги, но мы не стали подписывать контракт.

Есть определенные этические нормы. Пусть тогда Михайлис делает результат в команде.

Так что здесь вопрос, нужен ли вообще Коля в Магнитогорске и почему к нему такое отношение?

Мы в прошлом сезоне пошли им на уступки, несмотря на результативность Николая. Теперь они опять выставили нам такой же контракт, – сказал представитель Николая Голдобина.