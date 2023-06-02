«Металлург» обменяет Голдобина в «Спартак» на Данилу Квартальнова

Теги Металлург Мг Спартак возможные переходы КХЛ Николай Голдобин Данила Квартальнов Спорт-Экспресс Хоккей

«Спартак» получит спортивные права на Николая Голдобина.

«Металлург» обменяет права на нападающего в московский клуб, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Взамен уральская команда получит форварда Данилу Квартальнова.

Николай Голдобин и «Металлург» не смогли прийти к договоренности о продлении контракта, поскольку игрока не устроило предложение клуба. Более того, известно, что нападающий рассматривает варианты в НХЛ.

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды. В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.

Квартальнов записал в свой актив 18 (7+11) очков в 53 играх за «Спартак» в прошедшем сезоне.

29 комментариев

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Magnit102
Как в сказке,чем дальше тем страшнее...
+7
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Фёдор Кузнецов
Выглядит как промежуточный обмен Голдобина
+7
-1
+6
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SAIFUT
Ответ Олег
Да Голди не заиграл бы у Разина. Это Вороба с ним нянчелся,Андрей не будет. Квартальнов перспективный, так что удачи.
Квартальнову 25. Все еще перспективный)))))
+4
-1
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
Серебро Моряки не отдадут. Красота тоже на вряд-ли.
Возможно, Красикова из Спартака можно забрать, у них и так есть Кареев и Рыбар
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
Паскуале отдадут, кто будет 1 номер. Зага не вариант...
Спорный момент, может условного Красоткина или Серебрякова обменяют, но соглашусь Зага не первый номер, сейчас посмотрел ещё Красиков как вариант
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
Дай то бог, чтобы их подписали. Но опять же лимит....
Паскуале в Барыс скорее всего, Майе тоже не договорились пока по слухам
+2
0
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Sku4nyi
Теперь я думаю мы даже в плей-офф не попадём с таким составом. Быстрого лайпсика отдали, сообразительного Голди отдали.
По слухам могут прийти Тайнен и Гримальди, они посильнее будут
+2
0
+2
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Олег
Да Голди не заиграл бы у Разина.
Это Вороба с ним нянчелся,Андрей не будет.
Квартальнов перспективный, так что удачи.
+3
-1
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rusbash14
Ответ Sku4nyi
Теперь я думаю мы даже в плей-офф не попадём с таким составом. Быстрого лайпсика отдали, сообразительного Голди отдали.
Попадете, так как лига становится слабее с каждым годом. Но с Казанью, московским и ротовским мешками бороться конечно будет сложно.
+5
-4
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Олег
Ответ SAIFUT
Квартальнову 25. Все еще перспективный)))))
Ему команду нужно найти свою.
А Разин мативатор хороший...
+1
-1
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Xell
Ответ Sku4nyi
Теперь я думаю мы даже в плей-офф не попадём с таким составом. Быстрого лайпсика отдали, сообразительного Голди отдали.
Металлург всегда играет в ПО.
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Я наоборот думаю что нет, но надо ждать официального заявления
Подождём...Тогда и будем гадать...
0
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Олег
Ответ Shldnkn
А разве Спартак играет в НХЛ? Он же вроде туда решил уехать)))
Какое ему нхл, не потянет, не стабильная игра у него больно..
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег
Я всё же думаю, что Паскуале останется. Поживём увидим...
Я наоборот думаю что нет, но надо ждать официального заявления
+1
-1
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Возможно, Красикова из Спартака можно забрать, у них и так есть Кареев и Рыбар
Я всё же думаю, что Паскуале останется. Поживём увидим...
0
0
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Олег
Ответ SAIFUT
он игрок 3-4 звеньев КХЛ -это уже ясно сейчас и выше он прыгнет.Перспектив больше нет.
В сентябре посмотрим...
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SAIFUT
Ответ Олег
В сентябре посмотрим...
Какого года?!))))
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Спорный момент, может условного Красоткина или Серебрякова обменяют, но соглашусь Зага не первый номер, сейчас посмотрел ещё Красиков как вариант
Серебро Моряки не отдадут.
Красота тоже на вряд-ли.
0
0
0
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
Паскуале в Барыс скорее всего, Майе тоже не договорились пока по слухам
Паскуале отдадут, кто будет 1 номер. Зага не вариант...
0
0
0
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
По слухам могут прийти Тайнен и Гримальди, они посильнее будут
Дай то бог, чтобы их подписали.
Но опять же лимит....
0
0
0
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עדן
Ответ Фёдор Кузнецов
Выглядит как промежуточный обмен Голдобина
Или скорее сброс контракта
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XIISM
Ответ Фёдор Кузнецов
Выглядит как промежуточный обмен Голдобина
Да не похожа, Спартак оч сильно укрепляется, Порядина подписали, Хохлачёва никому не отдали, права на Мальцева тоже отказались обменивать, теперь вот Голдобин. Походу, Жамнов положительно на руководства Спартака влияет.
+1
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Azevedo51
Тренерский штаб очень сильный, если подпишут Голди, Мальцева и Морозова к уже имеющимся Хохлу, Порядину и Принцу, будет очень очень крепкая команда
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srs
Чуть ли не с момента прихода уральский клуб пытается избавится от этого товарища, а все время что то да мешает. Получится ли на этот раз
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Shldnkn
А разве Спартак играет в НХЛ? Он же вроде туда решил уехать)))
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