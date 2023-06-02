«Металлург» обменяет Голдобина в «Спартак» на Данилу Квартальнова
«Спартак» получит спортивные права на Николая Голдобина.
«Металлург» обменяет права на нападающего в московский клуб, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Взамен уральская команда получит форварда Данилу Квартальнова.
Николай Голдобин и «Металлург» не смогли прийти к договоренности о продлении контракта, поскольку игрока не устроило предложение клуба. Более того, известно, что нападающий рассматривает варианты в НХЛ.
Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды. В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.
Квартальнов записал в свой актив 18 (7+11) очков в 53 играх за «Спартак» в прошедшем сезоне.
Это Вороба с ним нянчелся,Андрей не будет.
Квартальнов перспективный, так что удачи.
А Разин мативатор хороший...
Красота тоже на вряд-ли.
Но опять же лимит....