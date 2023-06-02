«Металлург» обменяет Голдобина в «Спартак» на Данилу Квартальнова

«Спартак» получит спортивные права на Николая Голдобина.

« » обменяет права на нападающего в московский клуб, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Взамен уральская команда получит форварда .

и «Металлург» не смогли прийти к договоренности о продлении контракта, поскольку игрока не устроило предложение клуба. Более того, известно, что нападающий рассматривает варианты в НХЛ.

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды. В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.

Квартальнов записал в свой актив 18 (7+11) очков в 53 играх за «Спартак» в прошедшем сезоне.