Агент Голдобина о будущем игрока: «Ждем следующей недели. Сейчас все на паузе, что говорить с «Металлургом», если слухи растут»

Теги Металлург Мг Спартак возможные переходы Сергей Исаков КХЛ Николай Голдобин Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Николая Голдобина сказал, что переговоры с «Металлургом» сейчас на паузе.

Ранее 27-летний игрок не принял квалификационное предложение клуба. 

«Возможно ли договориться о новом соглашении с «Металлургом»? Сейчас как-то все на паузе. Никто ни о чем не говорит.

Ждем следующей недели, как все развернется. Что договариваться с «Металлургом», если эти слухи растут. Какое-то продолжение будет в понедельник-вторник. Что сейчас говорить?

По обмену в «Спартак» документов нет и никто ничего не знает. Знают о том, что есть желание одного и другого клуба поменяться игроками. Документально и юридически еще не оформлено. Поскольку этой сделки еще нет, ее нечего обсуждать. Конкретики нет.

Клубы думают, обсуждают. Николай – игрок «Металлурга», Квартальнов – игрок «Спартака». Пока все в стадии переговоров между клубами», – сказал Сергей Исаков

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