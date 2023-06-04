19-летний форвард ЦСКА Дронык: «Хотелось бы в каждой лиге помочь выиграть кубок! Цели всегда самые высокие»

Теги ЦСКА КХЛ МХЛ Василий Дронык Хоккей

Василий Дронык высказался о дебюте в Фонбет Чемпионате КХЛ за ЦСКА.

– В сезоне-2022/23 ты дебютировал за первую команду. Что дал тебе этот опыт?

– Он дал уверенность, мотивацию, новые эмоции, новые цели и огромный опыт, который мне поможет в будущем.

– Добавилось ли уверенности в своих действиях на льду?

– Да, добавилось. В МХЛ уже чувствовалось, что играть проще, больше времени на принятие решений, легче в борьбе и в других игровых аспектах.

– Поддерживали ли тебя партнеры по команде и тренерский штаб?

– Конечно, в такой атмосфере, когда тебе подсказывают и подбадривают, намного легче освоиться в коллективе, как на льду, так и вне льда. 

– До предсезонных сборов остается все меньше и меньше времени, твой план?

– Сейчас уже буду начинать готовится к новому сезону в более штатном режиме.

– Поделись своими целями на предстоящий сезон.

– Цели всегда самые высокие, но хотелось бы в каждой лиге помочь выиграть кубок! – сказал 19-летний нападающий ЦСКА.

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