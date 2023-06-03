Олег Браташ: «Нравятся ЦСКА и СКА. Если объединить лучшие моменты систем, может получиться очень хороший игровой рисунок»

Олег Браташ сообщил, что ему нравится игра ЦСКА и СКА.

– Понятно, что слепо копировать чей-то стиль глупо. Но на кого из вы хотите видеть похожей «Ладу»?

– Мне, за исключением некоторых нюансов, большего всего нравятся и СКА. Если объединить лучшие моменты игры обеих систем, то может получиться очень хороший игровой рисунок. Правда, пока у меня нет понимания, как это сделать. Это достаточно сложный вопрос.

У меня есть свои принципы, которых стараюсь добиться в работе с командой. Я не ставлю никого себе в пример. Просто я работаю тренером еще с прошлого тысячелетия.

За столько лет в хоккее имел право выработать свой стиль и свои принципы. Да, могу подмечать какие-то моменты: что-то нравится, что-то – не очень, что-то – совсем не нравится, – сказал главный тренер «Лады».