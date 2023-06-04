Агент Окулова о варианте с отъездом в НХЛ: «Был в мыслях, но Костя решил остаться в России»

Агент Константина Окулова высказался о подписании игроком нового контракта с ЦСКА.

28-летний игрок заключил новое соглашение с московским клубом на 2 года.

– Было обоюдное желание и у игрока, и у клуба, поэтому переговоры прошли достаточно легко. Обсуждали только нюансы, связанные с бонусами из-за изменений в регламенте .

– хотел остаться именно в ?

– Да, у него было желание остаться. Был интерес со стороны других клубов и суммы предлагали больше. Но он принял решение продолжить играть в ЦСКА.

– Вариант с отъездом в рассматривали?

– Был в мыслях, но Костя решил остаться в России, – сказал .