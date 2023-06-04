Агент Окулова о варианте с отъездом в НХЛ: «Был в мыслях, но Костя решил остаться в России»

Теги ЦСКА НХЛ КХЛ Александр Черных Константин Окулов Хоккей

Агент Константина Окулова высказался о подписании игроком нового контракта с ЦСКА.

28-летний игрок заключил новое соглашение с московским клубом на 2 года. 

– Было обоюдное желание и у игрока, и у клуба, поэтому переговоры прошли достаточно легко. Обсуждали только нюансы, связанные с бонусами из-за изменений в регламенте КХЛ.

Окулов хотел остаться именно в ЦСКА?

– Да, у него было желание остаться. Был интерес со стороны других клубов и суммы предлагали больше. Но он принял решение продолжить играть в ЦСКА.

– Вариант с отъездом в НХЛ рассматривали?

– Был в мыслях, но Костя решил остаться в России, – сказал Александр Черных

3 комментария

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Bartez1986
оффтоп: Вротенберг забухал что ли? второй день вроде нет его стендапа. Или готовится к очередному выступлению?
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Александр Балабанов
Ответ Bartez1986
оффтоп: Вротенберг забухал что ли? второй день вроде нет его стендапа. Или готовится к очередному выступлению?
А что, ломка уже?)
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Пёс Газзаева
Ну конечно. В армию-то не хочется
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