Агент Окулова о варианте с отъездом в НХЛ: «Был в мыслях, но Костя решил остаться в России»
Агент Константина Окулова высказался о подписании игроком нового контракта с ЦСКА.
28-летний игрок заключил новое соглашение с московским клубом на 2 года.
– Было обоюдное желание и у игрока, и у клуба, поэтому переговоры прошли достаточно легко. Обсуждали только нюансы, связанные с бонусами из-за изменений в регламенте КХЛ.
– Окулов хотел остаться именно в ЦСКА?
– Да, у него было желание остаться. Был интерес со стороны других клубов и суммы предлагали больше. Но он принял решение продолжить играть в ЦСКА.
– Вариант с отъездом в НХЛ рассматривали?
– Был в мыслях, но Костя решил остаться в России, – сказал Александр Черных.
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