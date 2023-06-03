Гашек о вопросах про политику и Украину: «Их надо задавать Овечкину, Соболенко и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча!»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Доминик Гашек НХЛ ATP WTA Политика Арина Соболенко Хоккей

Доминик Гашек считает, что российским спортсменам надо задавать вопросы на политические темы.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал пресс-конференцию Арины Соболенко

Белорусская теннисистка отказалась отвечать на вопросы украинского журналиста. Ее спрашивали о том, что в 2020-м она подписала письмо в поддержку Александра Лукашенко, а также попросили четко обозначить позицию по поводу боевых действий на Украине.

«Наконец-то. Если для СМИ (журналистов) жизнь важнее любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча!

Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA, ATP, они пытаются вас запугать», – написал Гашек.

«Вы уже получили достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев». Соболенко – украинскому журналисту на «Ролан Гаррос»

Лавиолетт об Овечкине и политике: «В мире большие проблемы, но не он их начал. Поддерживаем его»

Бобровский не стал комментировать ситуацию на Украине: «Сейчас мы сосредоточены на хоккее. Финал Кубка Стэнли – большой хоккейный праздник»

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20 комментариев

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Иван Буренков
Спортсмены в политике омерзительны,когда читаешь такие изречения от них,их былые достижения становятся незначительными!
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rrvin
24.03.99-10.06.99 бомбардировки Югославии.
21.04.99-19.06.99 кубок Стэнли,, где Гашек дошёл до финала.
+23
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+17
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#nikon
У Гашека политические амбиции. Но для чешского политика одной заезженой пластинки мало. Нужно хотя бы две.
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Кот под ногами майора
А НХЛ, ATP и WTA знают, что они запугивают Гашека?
+7
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AVKU
А можно спортсменов спрашивать про спорт? Они в нем лучше разбираются. К Гашеку это тоже относится.
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dzenga 1
Заберите у него траву
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Генадий Адамов
Ну в натуре хамелеон этот Гашек
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Кеша
Гашек , когда в России деньги лопатой греб даже рот свой поганый не открывал .
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Bronso Fuero
Журналисты, концентрирующиеся на полит вопросах во время спортивных мероприятиях либо не должны допускаться до оных, либо следует допускать так же представителей СМИ из сфер экономики, проблем климата и природных бедствий, медэкспертов, уфологов и сексологов. Если уж сходить с ума, то по полной!
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Дмитрий
Нет, ты что! Патриоты никогда не спросят об этом своих любимчиков. Ведь отвечать надо так, чтобы патриотам понравилось, но в то же время, могут выгнать из лиги и придется рубли получать. Патриоты уже расчехлили минусяторы))
У вас получилось даже слово "патриот" сделать ругательством. Кто таких рожает, откуда вы берётесь?
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ogent
Ответ Олег Мохов
шубский все острые вопрсы обходит
Откуда вы такие.....берётесь?
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Renki
Ответ Кеша
Гашек , когда в России деньги лопатой греб даже рот свой поганый не открывал .
Ну, были времена, когда Молотов и Гитлер друг другу руки жали - когда, как говорится, ничего не предвещало...
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личные рекорды это не хоккей
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спортсмен это вообще удобная профессия, пока в теме то они вне политики, как закончили то сразу быстро выбирают сильную сторону и качают за нее, не из за гражданской позиции а чтобы сохранить нажитое, или в нейтральной стране где проблемы не достанут
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Сергей Кот
Ответ rrvin
24.03.99-10.06.99 бомбардировки Югославии. 21.04.99-19.06.99 кубок Стэнли,, где Гашек дошёл до финала.
в этом и вся суть их лицемерия. либо ты последовательный "япротиввойны", либо гашек.
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