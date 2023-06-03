Гашек о вопросах про политику и Украину: «Их надо задавать Овечкину, Соболенко и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча!»

Доминик Гашек считает, что российским спортсменам надо задавать вопросы на политические темы.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал пресс-конференцию Арины Соболенко.

Белорусская теннисистка отказалась отвечать на вопросы украинского журналиста. Ее спрашивали о том, что в 2020-м она подписала письмо в поддержку Александра Лукашенко, а также попросили четко обозначить позицию по поводу боевых действий на Украине.

«Наконец-то. Если для СМИ (журналистов) жизнь важнее любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча!

Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA, ATP, они пытаются вас запугать», – написал Гашек.

«Вы уже получили достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев». Соболенко – украинскому журналисту на «Ролан Гаррос»

Лавиолетт об Овечкине и политике: «В мире большие проблемы, но не он их начал. Поддерживаем его»

Бобровский не стал комментировать ситуацию на Украине: «Сейчас мы сосредоточены на хоккее. Финал Кубка Стэнли – большой хоккейный праздник»