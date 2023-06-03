Гашек о вопросах про политику и Украину: «Их надо задавать Овечкину, Соболенко и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча!»
Доминик Гашек считает, что российским спортсменам надо задавать вопросы на политические темы.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал пресс-конференцию Арины Соболенко.
Белорусская теннисистка отказалась отвечать на вопросы украинского журналиста. Ее спрашивали о том, что в 2020-м она подписала письмо в поддержку Александра Лукашенко, а также попросили четко обозначить позицию по поводу боевых действий на Украине.
«Наконец-то. Если для СМИ (журналистов) жизнь важнее любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча!
Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA, ATP, они пытаются вас запугать», – написал Гашек.
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21.04.99-19.06.99 кубок Стэнли,, где Гашек дошёл до финала.