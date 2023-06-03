Бобровский не стал комментировать ситуацию на Украине: «Сейчас мы сосредоточены на хоккее. Финал Кубка Стэнли – большой хоккейный праздник»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Кубок Гагарина Политика Хоккей

Сергей Бобровский не стал комментировать ситуацию на Украине.

В этом сезоне «Флорида» с россиянином в воротах вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года.

«Прямо сейчас мы сосредоточены на хоккее. И дело не в политике или в том, что происходит у вас на работе.

Вы знаете, это большой хоккейный праздник – финал Кубка Стэнли. Я никогда раньше не был в таком положении, и я хочу насладиться этой возможностью», – приводит ответ Бобровского на вопрос об Украине Sportsnet. 

Карьера Бобровского – американские горки: дважды брал «Везину», впервые вышел в финал, но между этим была пропасть

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18 комментариев

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hockeydad
Купите вы подписку на «The Athletic» для всей редакции, посадите толкового переводчика и пусть просто переводит оттуда аналитику, а то уже даже не смешно это все.
+19
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+17
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ОттоДракула
Ответ Дмитрий
850 снарядов за 1 июня прилетело по российскому городу. Но большая чашка для шампанского конечно важнее. Сашка рекордсмен-основатель, интересно, где сейчас чилит?)
Ему надо теперь плакать сидеть? Он во Флориде. Или ты думаешь жители условного Екатеринбурга сейчас в трауре сидят?
+11
0
+11
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Олег Кузнецов
Ответ hockeydad
Купите вы подписку на «The Athletic» для всей редакции, посадите толкового переводчика и пусть просто переводит оттуда аналитику, а то уже даже не смешно это все.
Боб-молодец, интервью про Украину-это на политический канал, а тут люди пришли финал кубка Стэнли играть.
+8
0
+8
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Космический Котик
А где ссылка на первоисточник-то в новости? Я всегда их (первоисточники) смотрю, прежде чем читать вольные переводы спортса.

А тут вообще видится прямая отработка повесточки спортсом перед хозяевами на сами знаете, каком фоне.
+14
-7
+7
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42mk@
Ответ Олег Кузнецов
Боб-молодец, интервью про Украину-это на политический канал, а тут люди пришли финал кубка Стэнли играть.
Не трожь святое, по мнению местных, не осудил-не пацан
+9
-2
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42mk@
Ответ Космический Котик
А где ссылка на первоисточник-то в новости? Я всегда их (первоисточники) смотрю, прежде чем читать вольные переводы спортса. А тут вообще видится прямая отработка повесточки спортсом перед хозяевами на сами знаете, каком фоне.
Спортс наполнен либерастами считающими себя какими то вестниками подавляющего большинства общественного мнения. По факту же то самое большинство с совершенно противоположным мнентем не сидит и не пишет ничего на всяких спортсах ибо тому же подавляющему большинству подавляющее насрать на написание комментариев.
+8
-2
+6
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Юрий Соколов
А что лично он может изменить? Это не в его компетенции, его задача играть, и играет он хорошо, не нужно мне кажется, набрасывать кал, на людей которые никак не могут повлиять на политическую ситуацию в мире.
+6
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+5
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Кавабунга Шреддоголовый
Сергей молодец. Даже если он скажет, что это ужасная и бессмысленная война, то это мало что изменит. Его дело выиграть кубок, а не рассуждать про политику
+2
0
+2
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igor nn
Бобровский в России то не бывает толком..Почему бы не спросить об этом Украинских хоккеистов из НХЛ?
+1
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0
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Vadoniy
Ответ 42mk@
Не трожь святое, по мнению местных, не осудил-не пацан
"Либо хорошо, либо ничего", - это про мёртвых принято
0
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BananaMama
Ответ Космический Котик
А где ссылка на первоисточник-то в новости? Я всегда их (первоисточники) смотрю, прежде чем читать вольные переводы спортса. А тут вообще видится прямая отработка повесточки спортсом перед хозяевами на сами знаете, каком фоне.
На каком фоне? Что "спецоперация" идет настолько по плану, что план включает в себя бои в Белгородской области?
И перед какими хозяевами? Перед депутатом Госдуры Нечаевым, который поддерживает "спецоперацию"? Других хозяев у спортса, насколько мне известно, нет, по крайней мере крупных акционеров
+7
-7
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Суворов Антон
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Ответ 42mk@
Спортс наполнен либерастами считающими себя какими то вестниками подавляющего большинства общественного мнения. По факту же то самое большинство с совершенно противоположным мнентем не сидит и не пишет ничего на всяких спортсах ибо тому же подавляющему большинству подавляющее насрать на написание комментариев.
А вы к какому большинству себя относите?))
+1
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Антон
Ответ Суворов Антон
А вы к какому большинству себя относите?))
К тому, которое за всех и за большинство любят поговорить.
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Сергей молодец. Даже если он скажет, что это ужасная и бессмысленная война, то это мало что изменит. Его дело выиграть кубок, а не рассуждать про политику
шляпу он выиграет. предавший кровь своих предков
0
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