Сергей Бобровский не стал комментировать ситуацию на Украине.

В этом сезоне «Флорида» с россиянином в воротах вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года.

«Прямо сейчас мы сосредоточены на хоккее. И дело не в политике или в том, что происходит у вас на работе.

Вы знаете, это большой хоккейный праздник – финал Кубка Стэнли. Я никогда раньше не был в таком положении, и я хочу насладиться этой возможностью», – приводит ответ Бобровского на вопрос об Украине Sportsnet.

Карьера Бобровского – американские горки: дважды брал «Везину», впервые вышел в финал, но между этим была пропасть