Бобровский не стал комментировать ситуацию на Украине: «Сейчас мы сосредоточены на хоккее. Финал Кубка Стэнли – большой хоккейный праздник»
Сергей Бобровский не стал комментировать ситуацию на Украине.
В этом сезоне «Флорида» с россиянином в воротах вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года.
«Прямо сейчас мы сосредоточены на хоккее. И дело не в политике или в том, что происходит у вас на работе.
Вы знаете, это большой хоккейный праздник – финал Кубка Стэнли. Я никогда раньше не был в таком положении, и я хочу насладиться этой возможностью», – приводит ответ Бобровского на вопрос об Украине Sportsnet.
Карьера Бобровского – американские горки: дважды брал «Везину», впервые вышел в финал, но между этим была пропасть
А тут вообще видится прямая отработка повесточки спортсом перед хозяевами на сами знаете, каком фоне.
И перед какими хозяевами? Перед депутатом Госдуры Нечаевым, который поддерживает "спецоперацию"? Других хозяев у спортса, насколько мне известно, нет, по крайней мере крупных акционеров