Свищев о Гашеке и его критике Овечкина: «Никому не нужный пенсионер гавкает и пищит. Злится и завидует Александру от невостребованности»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Доминик Гашек НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев назвал Доминика Гашека никому не нужным пенсионером.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии неоднократно критически высказывался о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Гашек в свое время сделал много для хоккея и должен был остаться таким человеком в нашей памяти. Но сейчас он спортивный пенсионер, который не смог найти себя после окончания карьеры. Что-то себе придумывают, начинают гавкать и пищать. 

Мы гордились и восхищались таким спортсменом с мировым именем, а сейчас он никому не нужный пенсионер. Он должен передать свой опыт как хоккеист, а не как политик, который в этой области ничего не добился.

Гашек лучше бы пошел куда-то тренировать. От невостребованности он злится и завидует Александру Овечкину», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»

Доминик Гашек: «Грустно, что в Матче звезд участвовали 10 россиян, включая сына Овечкина. Его папа – самая большая реклама боевых действий»

Кожевников о Гашеке: «Он чисто скунс. Залез в политику, ничего не добился. Воет, чтобы его фамилия везде мелькала»

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4 комментария

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teto
Чьи бы чиновники говорили о никому не нужных пенсионерах...
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Arty K.
Главный специалист в гавкании - это Газзаев, этот-то куда лезет?!
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Veld
никому не нужный Гашек ноунеймит на пенсии пока, лучший вратарь 20-го века Третьяк принимает угарнейшие законы например! ха!
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seka@
Комментарий удален пользователем
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Геннадий Тимченко
конечно же Свищев гораздо больше сделал для хоккея, чем какой-то пенсионер Гашек
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