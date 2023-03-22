Свищев о Гашеке и его критике Овечкина: «Никому не нужный пенсионер гавкает и пищит. Злится и завидует Александру от невостребованности»

Депутат Дмитрий Свищев назвал никому не нужным пенсионером.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии неоднократно критически высказывался о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Гашек в свое время сделал много для хоккея и должен был остаться таким человеком в нашей памяти. Но сейчас он спортивный пенсионер, который не смог найти себя после окончания карьеры. Что-то себе придумывают, начинают гавкать и пищать.

Мы гордились и восхищались таким спортсменом с мировым именем, а сейчас он никому не нужный пенсионер. Он должен передать свой опыт как хоккеист, а не как политик, который в этой области ничего не добился.

Гашек лучше бы пошел куда-то тренировать. От невостребованности он злится и завидует », – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»

Доминик Гашек: «Грустно, что в Матче звезд участвовали 10 россиян, включая сына Овечкина. Его папа – самая большая реклама боевых действий»

Кожевников о Гашеке: «Он чисто скунс. Залез в политику, ничего не добился. Воет, чтобы его фамилия везде мелькала»