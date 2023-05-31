«Вы уже получили достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев». Соболенко – украинскому журналисту на «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Теннис

 

Вторая ракетка мира Арина Соболенко после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» отказалась отвечать на вопросы украинского журналиста.

Ее спрашивали о том, что в 2020-м она подписала письмо в поддержку Александра Лукашенко, а также попросили четко обозначить позицию по поводу боевых действий на Украине. На все вопросы она ответила, что у нее нет комментариев, а закончила диалог фразой:

«Вы уже получили от меня достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев».

В итоге модератор пресс-конференции попросил сменить тему.

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20 комментариев

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Лёля Иванова
Как же достали украинцы всех нормальных теннисистов и болельщиков. Они достали и жителей Европы со своимм претензиями на особое отношение..
+45
-12
+33
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TennisForever
Провоцируют,выводят из себя теннисистов,причем спрашивают одних и тех же,реально достали уже (
+26
-7
+19
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Эмма Ши
Умница Арина!
+22
-4
+18
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antonanton_
Они по-моему у нее спрашивают чаще, чем у кого-либо, на каждом турнире, россиянок так не допрашиваю как Соболенко, она же уже раз 10 обозначила свою позицию
+18
-2
+16
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Мирослав Холод
Ответ antonanton_
Они по-моему у нее спрашивают чаще, чем у кого-либо, на каждом турнире, россиянок так не допрашиваю как Соболенко, она же уже раз 10 обозначила свою позицию
Так она одна из немногих кто может хлопнуть по кепке ещё раз 😉видимо психологическая атака на потенциальную намбер1
+11
-3
+8
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Bashibuzuck
"Без комментариев" это тоже ответ😁
+9
-2
+7
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Sergey Bogomolov
Кто такие укр журналисты вообще? Гуляйте..
+10
-3
+7
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ivanzhu90
Украинскому журналисту (выкидышу спортса в виде трибуны.уа), вопросы задавала Дарья Мещерякова.
+10
-4
+6
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kyckoba
Что они пристали к Соболенко?! Это уже похоже на травлю.
+4
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+4
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kyckoba
Ответ Ma-Tzu
А вы житель Европы, что б за всех говорить?
Ну я житель Европы, и в словах выше есть очень большая доля правды.
+2
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+2
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Achilles 21
Ответ ivanzhu90
Украинскому журналисту (выкидышу спортса в виде трибуны.уа), вопросы задавала Дарья Мещерякова.
кто это такая?
0
0
0
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Мирослав Холод
Ответ TennisForever
Провоцируют,выводят из себя теннисистов,причем спрашивают одних и тех же,реально достали уже (
Ходят слухи,что главный агент провокатор вернулся, прибереги эмоции 😜
0
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