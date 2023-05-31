«Вы уже получили достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев». Соболенко – украинскому журналисту на «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира Арина Соболенко после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» отказалась отвечать на вопросы украинского журналиста.
Ее спрашивали о том, что в 2020-м она подписала письмо в поддержку Александра Лукашенко, а также попросили четко обозначить позицию по поводу боевых действий на Украине. На все вопросы она ответила, что у нее нет комментариев, а закончила диалог фразой:
«Вы уже получили от меня достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев».
В итоге модератор пресс-конференции попросил сменить тему.
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