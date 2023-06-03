Михайлис о мнениях, что он не подходит «Металлургу»: «Нормально все будет, думаю. С Разиным хорошо поговорили, я все понял»

Теги Металлург Мг болельщики КХЛ Андрей Разин Никита Михайлис Хоккей

Никита Михайлис ответил на мнения о том, что он не подходит «Металлургу» по стилю.

Форвард перешел в магнитогорский клуб из «Барыса», подписав однолетний контракт. 

– Чего именно требует от тебя Андрей Разин?

– Мы с ним хорошо поговорили, я все понял. Место в составе? Это будет определять тренерский штаб.

– У многих болельщиков есть опасения, что ты являешься недостаточно скоростным игроком для его системы…

– Даже не знаю, как это прокомментировать. Посмотрим. Думаю, все будет нормально.

 

– Почему контракт был заключен лишь на один год?

– Да мы поговорили и решили, что этот вариант будет для меня наилучшим, – сказал Михайлис

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