Михайлис о мнениях, что он не подходит «Металлургу»: «Нормально все будет, думаю. С Разиным хорошо поговорили, я все понял»
Никита Михайлис ответил на мнения о том, что он не подходит «Металлургу» по стилю.
Форвард перешел в магнитогорский клуб из «Барыса», подписав однолетний контракт.
– Чего именно требует от тебя Андрей Разин?
– Мы с ним хорошо поговорили, я все понял. Место в составе? Это будет определять тренерский штаб.
– У многих болельщиков есть опасения, что ты являешься недостаточно скоростным игроком для его системы…
– Даже не знаю, как это прокомментировать. Посмотрим. Думаю, все будет нормально.
– Почему контракт был заключен лишь на один год?
– Да мы поговорили и решили, что этот вариант будет для меня наилучшим, – сказал Михайлис.
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