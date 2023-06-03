Михайлис о переходе в «Металлург»: «Мне нужно было перейти на другой уровень. Команда подходит мне по стилю игры»

Теги Металлург Мг КХЛ Барыс Никита Михайлис Хоккей

Никита Михайлис высказался о своем переходе в «Металлург».

– Почему ты выбрал именно «Металлург»?

– Это команда с большой историей, которая неоднократно становилась чемпионом. Кроме того, она подходит мне по стилю игры. Обговорили все условия, после чего я понял, что это лучший для меня вариант, и принял решение о переходе в «Металлург».

– Были ли у тебя другие варианты?

– Было несколько, среди которых я выбирал.

– Насколько тяжело прощаться с «Барысом» – клубом, в основном составе которого ты провел девять сезонов?

– Конечно, это было трогательно. Здесь я прошел весь свой путь начиная со второй команды и МХЛ. Но ничего, это жизнь. Нужно двигаться дальше. Огромное спасибо «Барысу» за все!

– Что именно двигало тобой при принятии решения об уходе из команды?

– Много было факторов. Как я уже говорил, у «Металлурга» большая история. Команда неоднократно становилась чемпионом. Мне нужно было перейти на другой уровень. Надо расти. Для меня это новый стимул, новый этап моей жизни. Я только рад этому.

– Последние пару лет складывалось впечатление, что ты слегка пересидел в Астане. Согласен ли с этим?

– Да нет, почему пересидел? Я всегда старался и отдавался игре, работал над собой. Но сейчас у меня новый этап в жизни, – сказал форвард.

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