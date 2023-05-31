Зарплата Михайлиса в «Металлурге» – 80 млн рублей. Еще 26 млн форвард может получить за счет бонусов (Михаил Зислис)

Теги Металлург Мг КХЛ Михаил Зислис Никита Михайлис деньги Хоккей

Зарплата Никиты Михайлиса в «Металлурге» составит 80 миллионов рублей.

Вчера стало известно о том, что 27-летний форвард подписал контракт с магнитогорцами на один год. 

Хоккеист сборной Казахстана, отыгравший 9 сезонов за «Барыс», не будет считаться легионером. 

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, зарплата игрока составит 80 миллионов рублей. Еще 26 млн форвард может получить за счет бонусов. 

Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит 55 млн рублей.

Михайлис стал игроком «Металлурга», контракт – на год. Форвард отыграл 9 сезонов за «Барыс»

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12 комментариев

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гилберт
Он такой крутой игрок? На 100+ лямов?
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barsik94
Ух че творит лимит, а
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Михаил Барвинский
Что-то перебор 80 лямов, за Михайлиса! Зарплата как у супер лега....
+3
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goshforever
Ответ Ми Ша
Судя по фамилиям в хоккее начинают доминировать латыши ))
Никита Юрьевич из Караганды явный латыш
+3
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goshforever
Ответ гилберт
Поичём тут лимит?
Лимит на легионеров со следующего сезона ужесточили до 3х человек. Граждане Казахстана и Белоруссии под лимит не попадают.
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Hola Hola
А говорили 55.
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GoodZilla
Переплатили? Нет?)))
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Ми Ша
Судя по фамилиям в хоккее начинают доминировать латыши ))
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Орыс-орыс онбаган
эх, походу нхл все, закрыта тема
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гузяка
Ответ Евгений Узингер
Михайлис станет Мозякиным в Магнитке. снайпер он что надо. и молодой. все круто. магнитка да прибудет с тобой кубок гагарина. разин - верим.
ну, ему 28 через пару недель.
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