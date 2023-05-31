Зарплата Михайлиса в «Металлурге» – 80 млн рублей. Еще 26 млн форвард может получить за счет бонусов (Михаил Зислис)
Зарплата Никиты Михайлиса в «Металлурге» составит 80 миллионов рублей.
Вчера стало известно о том, что 27-летний форвард подписал контракт с магнитогорцами на один год.
Хоккеист сборной Казахстана, отыгравший 9 сезонов за «Барыс», не будет считаться легионером.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, зарплата игрока составит 80 миллионов рублей. Еще 26 млн форвард может получить за счет бонусов.
Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит 55 млн рублей.
Михайлис стал игроком «Металлурга», контракт – на год. Форвард отыграл 9 сезонов за «Барыс»
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