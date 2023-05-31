Зарплата Никиты Михайлиса в «Металлурге» составит 80 миллионов рублей.

Вчера стало известно о том, что 27-летний форвард подписал контракт с магнитогорцами на один год.

Хоккеист сборной Казахстана, отыгравший 9 сезонов за «Барыс», не будет считаться легионером.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» , зарплата игрока составит 80 миллионов рублей. Еще 26 млн форвард может получить за счет бонусов.

Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит 55 млн рублей.

Михайлис стал игроком «Металлурга», контракт – на год. Форвард отыграл 9 сезонов за «Барыс»