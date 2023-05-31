Коньков о Михайлисе в «Металлурге»: «Однозначно игрок первых двух звеньев. Он голоден до серьезных побед, хороший вызов»
Сергей Коньков высказался о перспективах Никиты Михайлиса в «Металлурге».
Вчера стало известно, что форвард сборной Казахстана подписал с магнитогорцами контракт на год.
«Я думаю, что Михайлис однозначно является игроком первых двух звеньев для «Металлурга». Он зарекомендовал себя на протяжении многих лет и созрел, показывая не первый год солидную игру. Для него этот переход стал переходом на другой уровень.
«Металлургу» в этом году предстоит выстраивать новый коллектив, который будет способен решать серьезные задачи. Полагаю, Никите по силам помочь команде пройти как можно дальше в плей-офф.
Он голоден до серьезных побед, для него это хороший вызов», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
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