Орлов о возвращении в Россию: «Хотел бы еще поиграть в НХЛ. Чувствую, что и тут могу принести пользу»

Дмитрий Орлов пока не собирается возвращаться в Россию и играть в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– У вас всегда есть возможность вернуться в Россию.

– Хотелось бы еще поиграть в НХЛ. Чувствую, что и тут могу принести пользу.

– За последнее время только однажды главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал ваше имя, мол, помним, что у вас заканчивается контракт. Звонили из армейской команды?

– Нет, мне из России вообще никто не звонил. Но, повторюсь, контракт с клубом КХЛ я не рассматриваю. Давайте дождемся открытия трансферного рынка.

31-летний Орлов ранее присоединился к «Бостону» в результате обмена из «Вашингтона». На счету россиянина 23 матча за клуб в регулярном сезоне, в которых он набрал 17 (4+13) очков. В плей-офф у него 7 игр и 8 (0+8) очков.