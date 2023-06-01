Орлов о возвращении в Россию: «Хотел бы еще поиграть в НХЛ. Чувствую, что и тут могу принести пользу»

Теги Бостон НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Орлов пока не собирается возвращаться в Россию и играть в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– У вас всегда есть возможность вернуться в Россию.

– Хотелось бы еще поиграть в НХЛ. Чувствую, что и тут могу принести пользу.

– За последнее время только однажды главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал ваше имя, мол, помним, что у вас заканчивается контракт. Звонили из армейской команды?

– Нет, мне из России вообще никто не звонил. Но, повторюсь, контракт с клубом КХЛ я не рассматриваю. Давайте дождемся открытия трансферного рынка.

31-летний Орлов ранее присоединился к «Бостону» в результате обмена из «Вашингтона». На счету россиянина 23 матча за клуб в регулярном сезоне, в которых он набрал 17 (4+13) очков. В плей-офф у него 7 игр и 8 (0+8) очков. 

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7 комментариев

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ТимТалер
Не надо одолжений. Можешь там остаться навсегда )
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Nikolay_exp
Права то у Новокузнецка!
Но кровопийца ротану и есманту чихать на права само собой
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gukmamop
интересно, кто его задрафтовал в КХЛ
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furiking
31 год для хоккеиста это самый сок, в КХЛ доигрывать после 40-45 уже надо.
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Bratsk Bruins
Куда его тут? Все вакансии заняты)) Шутка. Конечно сам он не вернётся.
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Сергей Орлов
Ответ gukmamop
интересно, кто его задрафтовал в КХЛ
Новокузнецк.
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