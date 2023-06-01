Орлов о будущем: «Хотелось бы длинный контракт. Не скажу, что страшно, но жду, когда откроется рынок»
Дмитрий Орлов рассказал, какой хотел бы подписать контракт.
— Вы же впервые на рынке свободных агентов, без контракта?
— Да, такого со мной не было. Не скажу, что страшно, но очень жду, когда откроется рынок, начнутся переговоры. Однако прямо сейчас ничего не происходит.
До 1 июля принадлежу «Бостону», так что до этого времени только с ними и могу подписать новый контракт. Но уже через месяц все изменится.
— Как часто вы на связи со своим агентом?
— На связи, но не каждый день. В этот период клубы не имеют права вести переговоры со мной, так что затишье предсказуемое.
— Если без подробностей, то какие у вас пожелания в 31 год?
— Конечно, хотелось бы длинный контракт, он дает стабильность и спокойствие. Но есть много нюансов, всего не учтешь.
— Про деньги даже не спрашиваю.
— Потолок зарплат играет важнейшую роль. Многие клубы в сложной ситуации. Надо подписывать игроков, продлевать какие-то соглашения. Да сейчас об этом даже говорить бессмысленно, надо ждать 1 июля.
— Список хоккеистов, выходящих на рынок свободных агентов, есть в общем доступе. И если посмотреть на количество защитников, то дух захватывает. Не волнуетесь, что конкуренция очень велика?
— Не особо. Сам выступаю на определенном уровне, неплохо провел концовку регулярного сезона и плей-офф в «Бостоне», так что уверен в своих силах, – сказал защитник «Бостона».
Думаю лимонов 30 на 5 лет предложат..
У Анахайма вообще 39 млн свободных денег)