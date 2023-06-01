Орлов о будущем: «Хотелось бы длинный контракт. Не скажу, что страшно, но жду, когда откроется рынок»

Теги Бостон НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов рассказал, какой хотел бы подписать контракт.

— Вы же впервые на рынке свободных агентов, без контракта?

— Да, такого со мной не было. Не скажу, что страшно, но очень жду, когда откроется рынок, начнутся переговоры. Однако прямо сейчас ничего не происходит.

До 1 июля принадлежу «Бостону», так что до этого времени только с ними и могу подписать новый контракт. Но уже через месяц все изменится.

— Как часто вы на связи со своим агентом?

— На связи, но не каждый день. В этот период клубы не имеют права вести переговоры со мной, так что затишье предсказуемое.

— Если без подробностей, то какие у вас пожелания в 31 год?

— Конечно, хотелось бы длинный контракт, он дает стабильность и спокойствие. Но есть много нюансов, всего не учтешь.

— Про деньги даже не спрашиваю.

— Потолок зарплат играет важнейшую роль. Многие клубы в сложной ситуации. Надо подписывать игроков, продлевать какие-то соглашения. Да сейчас об этом даже говорить бессмысленно, надо ждать 1 июля.

— Список хоккеистов, выходящих на рынок свободных агентов, есть в общем доступе. И если посмотреть на количество защитников, то дух захватывает. Не волнуетесь, что конкуренция очень велика?

— Не особо. Сам выступаю на определенном уровне, неплохо провел концовку регулярного сезона и плей-офф в «Бостоне», так что уверен в своих силах, – сказал защитник «Бостона».

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14 комментариев

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Амфитрион
Для себя сделал главное - максимально круто отыграл с Бостоном. Возраст еще неплохой, форма отличная, опыт огромный, вопрос только в ценнике, а предложений хватит.
+9
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Aviator92
От чего там дух должно захватывать? Гостисбер, Клингберг да Шаттенкирк
+7
-1
+6
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Roo91
Ответ Aviator92
От чего там дух должно захватывать? Гостисбер, Клингберг да Шаттенкирк
Орел найдет свой контракт без проблем. На рынке не особо много хороших дефов будет. Дамба, Сиверсон, Грейвс, Гавр и Орел.
+5
0
+5
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Алексей Зуев
Ответ ABarca777
В РФ бы налом дали и все. Как будто этот потолок имеет значение.
Давно ты в России хоть 5 млн. налом получал?
+2
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Фокс&#8796;
Интересно сколько выбьет в итоге?
Думаю лимонов 30 на 5 лет предложат..
+2
-1
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Кирилл Павлюченко
"Потолок зарплат играет важнейшую роль." Да, выше потолка не прыгнешь.
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Евгений Узингер
Дим в СКА рассматриваешь? там есть сильный тренер если что
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АРХАТ
У Аризоны много свободных денег, пока Келлер не стал просить обмен стоит за Орла побороться
У Анахайма вообще 39 млн свободных денег)
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Einfach Safari
Ответ Фокс&#8796;
Интересно сколько выбьет в итоге? Думаю лимонов 30 на 5 лет предложат..
думаю на это ни один гм лиги не подпишется, Орлов отличный универсальный деф для 1-2 пары, но ему уже 32, если он хочет долгий контракт, то кепка будет в районе 4 млн , если 5-6 , то контракт максимум на 2-3 года
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Vedved
Ответ Олег Усов
дно
А вы - самокритичны😅
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Strannix
Ответ Олег Усов
дно
Почитал ваши комментарии, от куда в вас столько негатива?
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