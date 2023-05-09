Генменеджер «Бостона» об Орлове, Бертуцци и Хэтэуэе: «Грядут изменения в составе. Мы не будем прежней командой»

Дон Суини высказался о ситуации с Дмитрием Орловым, Тайлером Бертуцци и Гарнетом Хэтэуэем.

Летом хоккеисты могут стать неограниченно свободными агентами.

«Я не могу просто подписать этих игроков сегодня.

У нас есть ограничения [из-за потолка зарплат]. Это может означать, что я мог бы подписать одного из этих трех игроков.

Грядут изменения в составе. Мы не будем прежней командой», – сказал генменеджер « » .