Генменеджер «Бостона» об Орлове, Бертуцци и Хэтэуэе: «Грядут изменения в составе. Мы не будем прежней командой»
Дон Суини высказался о ситуации с Дмитрием Орловым, Тайлером Бертуцци и Гарнетом Хэтэуэем.
Летом хоккеисты могут стать неограниченно свободными агентами.
«Я не могу просто подписать этих игроков сегодня.
У нас есть ограничения [из-за потолка зарплат]. Это может означать, что я мог бы подписать одного из этих трех игроков.
Грядут изменения в составе. Мы не будем прежней командой», – сказал генменеджер «Бостона» Суини.
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