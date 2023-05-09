Генменеджер «Бостона» об Орлове, Бертуцци и Хэтэуэе: «Грядут изменения в составе. Мы не будем прежней командой»

Теги возможные переходы Бостон НХЛ Дмитрий Орлов Дон Суини Тайлер Бертуцци Гарнет Хэтэуэй потолок зарплат Хоккей

Дон Суини высказался о ситуации с Дмитрием Орловым, Тайлером Бертуцци и Гарнетом Хэтэуэем.

Летом хоккеисты могут стать неограниченно свободными агентами.

«Я не могу просто подписать этих игроков сегодня.

У нас есть ограничения [из-за потолка зарплат]. Это может означать, что я мог бы подписать одного из этих трех игроков.

Грядут изменения в составе. Мы не будем прежней командой», – сказал генменеджер «Бостона» Суини.

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12 комментариев

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stalker18
Ответ Crenk
Орлов вписался практически идеально От добра добра не нужно искать
Орлов то вписался, а вот его хотелки по контракту вписываются в потолок Бостона... Тут вопрос.
+18
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+17
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Павел Кулаков
Ответ Rajon9Rondo
Чем вы хоккей смотрите? Орлов местами будь здоров в плове косячил в обороне. Бертуцци за команду в плове умирал, к тому же он идеологически Бостону подходит.
На втором месте по айстайму в плове и лучший по очкам среди защитников, плохо вписался? А косячили абсолютно все, ошибки конечно были, но пользы на вагон больше
+16
-1
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Сергей Орлов
Бертуцци оставят.
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mas76
Похоже будут начинать перестройку
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NACfoRekcuF
Ответ Вадим Кемеж
Можно подумать Орлов будет требовать 9 млн....
А сколько он будет требовать? Семерку на пять лет.
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Юрий Соколов
Ответ Сергей Орлов
Бертуцци оставят.
Соглашусь, скорее всего оставят Бертуцци, а Хэтуэй и Орлов на обмен
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NACfoRekcuF
Ответ Юрий Соколов
Соглашусь, скорее всего оставят Бертуцци, а Хэтуэй и Орлов на обмен
Какой, итиматт, обмен? Обмены до окончания их контрактов запрещены.
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Фтемноте
Ответ Абрам Скорп
Орлов сбитай летчик
Ахах. Ты с Юмор FM ?)
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