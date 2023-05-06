Орлов о том, возможно ли возвращение в «Вашингтон»: «Посмотрим. Наверное, да. Они поговорят с моим агентом»

Теги возможные переходы Бостон Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов высказался о том, может ли он вернуться в «Вашингтон».

Защитник перешел в «Бостон» в феврале в результате обмена из «Кэпиталс». Он играл за «Вашингтон» с сезона-2011/12.

В конце этого сезона у хоккеиста истекает действующее соглашение, он может стать неограниченно свободным агентом.

«Посмотрим. Это тяжело. Наверное, да. Они поговорят с моим агентом. Как я это вижу: если они меня обменяли, я не думаю, что это сработает. Но посмотрим.

Я не знаю, что буду делать. Я до сих пор не знаю, каков мой план. Улетаю ли я обратно в Вашингтон или остаюсь здесь.

Очевидно, мне нужно будет принять решение о том, где я буду, мне нужно поговорить с моей семьей», – сказал Орлов.

Орлов о переходе в «Бостон»: «У меня было шоковое состояние. 11 лет провел в «Вашингтоне», не ожидал, что меня обменяют»

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25 комментариев

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Rialto 82
Ответ Alexander Nikolaev
ну и перевод... пришлось читать английский первоисточник... "как я это вижу - если они (вашики) меня обменяЛИ (в прошлом, в дедлайн т.е., уже обменяли), то вряд-ли это сработает (очевидно, не планировали продлевать). и т.д. хоть через чатГПТ прогоняйте, ну... гугл-транслейт не катит.
Чёт у тебя не слишком лучше получилось)
+49
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+47
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Crenk
Вашингтон в обозримом будущем не станет играть в плей офф
Для Заща в расцвете лет вариант нежелательный
+19
-4
+15
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Alexander Nikolaev
ну и перевод... пришлось читать английский первоисточник...
"как я это вижу - если они (вашики) меня обменяЛИ (в прошлом, в дедлайн т.е., уже обменяли), то вряд-ли это сработает (очевидно, не планировали продлевать).
и т.д.
хоть через чатГПТ прогоняйте, ну... гугл-транслейт не катит.
+9
-3
+6
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Eliza77
Мишки оказались мимимишками
+5
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Kuznechkin
Эх, Дима... ты под кепку смотрел, ростер видел, кого в обмен?
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Милош Теодосич
Ответ dosatuy
Это что за смехота с Вашингтоном??? Клин что ли сошёлся
Он в первую очередь будет отталкиваться от пожеланий семьи, а они в столице давно притёрлись и чувствовали себя более чем комфортно, так что никогда не говори - никогда
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hhlg
Ответ kaplanido
Твои рекордсмены давно в гольфе рекорды устанавливают
Он до сих ждёт 66 шайб от Макдэвида, АХАХ)
+4
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NACfoRekcuF
Ответ CLB_82
В Бостоне не нужен. Даже если бы деньги на него были. Помог рекорд в регулярке установить и спасибо на том. В постсизоне парочку привез, в решающие моменты недорабатывал, это все знали, тем более, что активностью в атаке вполне отработал. Но кто знает Бостон, не может не заметить этой дичи, что случилась с его приходом. Химия на хрен порушилась. Он причина, не он, не важно. Места ему правильного так и не нашли. МакЭвой и Линдхольм, кторые отличный сезон провели и где-то рядом с Норрисом каждый, в плофф были просто ужасны, причем Орлова пробовали с обоими, но химии ноль. Как будто новички какие-то, как такое возможно? Вполне может быть, что и Улльмарк поэтому посыпался - привычной надежной защиты не было перед ним в серии с Флоридой. Так что, Дим, ничего личного, но ищи другие варианты.
Гыгы, Орлов у вас виноват. Просто вы обхезались, так бывает у тех, кто идет легкой дорожкой, самоуверен в себе, бьет рекорды, потом бьет соперника. А когда дорожка становится не такой легкой неожиданно неможет собраться потому что разнежился и возомнил о себе.
+4
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hhlg
Не надо, на эти деньги в топ-6 нужно подписание (это если Бэкс и Оши не уйдут, тогда можно всех) ;)
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dosatuy
Это что за смехота с Вашингтоном??? Клин что ли сошёлся
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Шлёма Презерман
для вашиков смысла нет подписывать очередного старого игрока. В обороне надо слева наигрывать молодых Сандина, Фегера и Алексеева, там нет места Орлу.
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Дмитрий Травницкий
Пока слишком рано об этом говорить. Закончится сезон, пройдёт драфт и только тогда его агент может уже вести реальные переговоры с командами. А пока можно прозондировать интерес со стороны команд к Орлову и определить перспективные направления. Это работа агента и она не терпит суеты. Поэтому Орлов ничего не может пока сказать о своей дальнейшей карьере.
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kaplanido
Ответ TBFTT
Решил не рубить на корню, но намекнул))Ясен хрен ему нет смысла возвращаться из команды рекордсмена обратно на дно это было бы феерично.
Твои рекордсмены давно в гольфе рекорды устанавливают
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TBFTT
Ответ kaplanido
Твои рекордсмены давно в гольфе рекорды устанавливают
Они установили рекорд НХЛ это круче, чем выиграть кубок Стенли.
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nnp165
Ответ Crenk
Вашингтон в обозримом будущем не станет играть в плей офф Для Заща в расцвете лет вариант нежелательный
Тут не согласен. Если нормально поработают летом на рынке, вполне себе за ПО могут побороться. Другой вопрос, что без перестройки максимум это 2-й круг.
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TBFTT
Ответ nnp165
Тут не согласен. Если нормально поработают летом на рынке, вполне себе за ПО могут побороться. Другой вопрос, что без перестройки максимум это 2-й круг.
Какой на фиг плей офф у них старперы Бэкстрем, Оши, Овечкин, которые травмируются и деградируют с каждым сезоном, бесполезный Кузнецов, галимые вратари и это я лидеров перечислил.
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