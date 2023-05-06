Орлов о том, возможно ли возвращение в «Вашингтон»: «Посмотрим. Наверное, да. Они поговорят с моим агентом»

Дмитрий Орлов высказался о том, может ли он вернуться в «Вашингтон».

Защитник перешел в «Бостон» в феврале в результате обмена из «Кэпиталс». Он играл за «Вашингтон» с сезона-2011/12.

В конце этого сезона у хоккеиста истекает действующее соглашение, он может стать неограниченно свободным агентом.

«Посмотрим. Это тяжело. Наверное, да. Они поговорят с моим агентом. Как я это вижу: если они меня обменяли, я не думаю, что это сработает. Но посмотрим.

Я не знаю, что буду делать. Я до сих пор не знаю, каков мой план. Улетаю ли я обратно в Вашингтон или остаюсь здесь.

Очевидно, мне нужно будет принять решение о том, где я буду, мне нужно поговорить с моей семьей», – сказал Орлов.

Орлов о переходе в «Бостон»: «У меня было шоковое состояние. 11 лет провел в «Вашингтоне», не ожидал, что меня обменяют»