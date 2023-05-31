Жена Яшкина: «Жаль, что мы не остаемся в СКА. Классный, харизматичный тренер, город с историей. Но хоккей такая штука»

Супруга Дмитрия Яшкина сообщила, что хоккеист еще не подписал контракт с новым клубом.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил об уходе Яшкина из клуба.

«Ребят, Дима ничего пока не подписал, как я и говорила. Я так же, как и вы, не знаю, где мы будем, пока еще.

Он находится в стадии, когда агент ведет переговоры, а он просто готовится к сезону, чтобы быть в лучшей форме.

Мне очень жаль, что мы не остаемся в СКА. Классный, харизматичный тренер, крутейшие болельщики и город с историей. Так же было жаль уходить из « », там тоже болельщики просто любовь. Но хоккей такая штука» – написала Надия Яшкина в телеграм-канале.

Яшкин дал предварительное согласие на переход в «Ак Барс» («Бизнес Online»)