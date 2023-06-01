Генменеджер «Сиэтла» Фрэнсис продлил контракт с клубом до конца сезона-2026/27

Теги НХЛ Рон Фрэнсис Сиэтл Хоккей

Рон Фрэнсис продолжит работу на посту генерального менеджера «Сиэтла».

60-летний канадец продлил соглашение с клубом до конца сезона-2026/27.

В текущем Кубке Стэнли «Кракен» дошел до 2-го раунда, где уступил «Далласу» (3-4).

«Думаю, первоочередная задача любого генерального менеджера – попасть в плей-офф. И, конечно, я и наша команда – не исключение.

Для нас, как для новой франшизы, главное – улучшить результат прошлого сезона, постараться показать болельщикам, что мы прибавляем, движемся в верном направлении.

Возможно, я немного слукавлю, если скажу, что все идет хорошо, но это на самом деле так. Нашим игрокам и тренерскому штабу нужно отдать должное за приложенные усилия», – сказал Фрэнсис.

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