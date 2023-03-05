«Сиэтл» планирует продлить контракты с Боргеном и Данном. Винс набрал 47 очков в 62 матчах сезона НХЛ

« » планирует продлить контракты с двумя хоккеистами.

Клуб провел предварительные переговоры с защитниками и .

«У нас были небольшие переговоры. Но мы решили отложить этот вопрос до конца сезона и позволить ребятам сосредоточиться на игре», – сообщил генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис.

Соглашение 26-летнего Данна с кэпхитом 4 миллиона долларов рассчитано до конца текущего сезона. Он набрал 47 (11+36) очков при полезности «плюс 14» в 62 матчах регулярного чемпионата .

Договор 26-летнего Боргена с кэпхитом 900 тысяч долларов также действует до конца текущего сезона. Он отметился 16 (2+14) баллами при полезности «плюс 13» в 62 играх чемпионата.