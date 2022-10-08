«Сиэтл» ожидает, что Райт проведет весь сезон в НХЛ. Центр был выбран под 4-м номером на драфте-2022

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«Сиэтл» ожидает, что Шейн Райт проведет весь сезон в НХЛ. 

18-летний центрфорвард был выбран клубом на драфте-2022 под общим 4-м номером. 

«Я не хочу проводить черту, но думаю, что он будет с нами в течение всего сезона. Вопрос лишь в том, как все будет складываться. 

Но я думаю, что все будет в порядке. Он идеально вписывается и делает много хорошего для команды.

Ему всего 18 лет, весь прогресс впереди, но я доволен тем, что мы видим сейчас. Его игровым мышлением, видением площадки, скоростью и руками», – сказал генменеджер «Кракена» Рон Фрэнсис

При этом у «Сиэтла» будет возможность не активировать первый год контракта новичка Райта и отправить его в юниорскую лигу после 9 матчей в НХЛ

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