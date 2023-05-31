Третьяк о Бобровском: «Очень люблю этого вратаря. Вспоминаю, как Сергей играл за сборную России. Это было потрясающе»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением о Сергее Бобровском.

– Сергей Бобровский из «Флориды» сыграет в финале Кубка Стэнли. Его оппонент – не самый известный голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, который поймал кураж. Какие шансы у российского вратаря?

– Бобровский ждал своего момента, чтобы доказать, что он действительно Бобровский. Его не сразу выпустили в этом плей-офф, но «Флорида» уже в финале. Я очень люблю этого вратаря, всегда ему посылаю месседж…

– Вы переписываетесь?

– Да. Я никогда не желаю победы, а желаю только удачи. Потому что я суеверный человек, не надо победы желать. Я всегда пишу Бобровскому: «Молодец!» А он отвечает: «Я стараюсь, спасибо большое».

Для меня это ценно, потому что мы оба – вратари. И я вспоминаю, как Сергей играл за сборную России. Это было потрясающе.

Еще важно, что Бобровский не только хороший голкипер, но и хороший человек. Это тоже очень важно, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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5 комментариев

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Цзю Константина
этот всегда найдет, к чему примазаться)))))
+4
0
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Ми Ша
Владик, хватит жить воспоминаниями, посмотри как он играет в НХЛ
+1
0
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Crenk
Оппоненты Бобровского в финале Джек Айкел, Марк Стоун , Джонатан Маршессо А не Хилл
0
0
0
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Crenk
Большой Победы без удачи не бывает
0
0
0
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Maxim Shumov
Владька нашел куда приплести патриотизм
0
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