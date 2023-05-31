Третьяк о Бобровском: «Очень люблю этого вратаря. Вспоминаю, как Сергей играл за сборную России. Это было потрясающе»
Владислав Третьяк поделился мнением о Сергее Бобровском.
– Сергей Бобровский из «Флориды» сыграет в финале Кубка Стэнли. Его оппонент – не самый известный голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, который поймал кураж. Какие шансы у российского вратаря?
– Бобровский ждал своего момента, чтобы доказать, что он действительно Бобровский. Его не сразу выпустили в этом плей-офф, но «Флорида» уже в финале. Я очень люблю этого вратаря, всегда ему посылаю месседж…
– Вы переписываетесь?
– Да. Я никогда не желаю победы, а желаю только удачи. Потому что я суеверный человек, не надо победы желать. Я всегда пишу Бобровскому: «Молодец!» А он отвечает: «Я стараюсь, спасибо большое».
Для меня это ценно, потому что мы оба – вратари. И я вспоминаю, как Сергей играл за сборную России. Это было потрясающе.
Еще важно, что Бобровский не только хороший голкипер, но и хороший человек. Это тоже очень важно, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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