Владислав Третьяк: «Уровень хоккея на ЧМ-2023 должен был бы быть повыше. Разочаровали финны и шведы, к чехам не приехали лучшие игроки»

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Владислав Третьяк считает, что уровень хоккея на ЧМ-2023 должен был быть повыше.

Сборная Канады выиграла золотые медали, обыграв Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали. Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

– Какое впечатление на вас произвел чемпионат мира, который недавно завершился в Финляндии и Латвии?

– Вы знаете, нужно все равно всех поздравить. Снова сборная Канады стала чемпионом. Канадцы есть канадцы, какой бы состав они ни привозили. Они могут сначала проигрывать в группе, но потом доказывают, что они здесь и сейчас сильнейшие.

Команда США мне понравилась. В принципе, там только около десятка игроков из НХЛ, остальные – из университетов и АХЛ. Много молодых ребят, и кстати, сборная США не проиграла ни одного матча в основное время…

– Да, американцы в овертайме уступили в полуфинале с немцами и в матче за бронзу с латышами.

– Вот так бывает, и они остались в итоге без медали. Хотя играли хорошо. А серебро взяла Германия, бронзу – Латвия. Разочаровали финны и шведы, к чехам не приехали лучшие игроки. А те, кто приехали, не показали тот хоккей, который от них ждали.

И вообще, я считаю, что уровень хоккея на этом чемпионате мира должен был бы быть повыше. Это не тот уровень, которого ждали от ЧМ-2023 изначально, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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2 комментария

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Александр Мельников
От уровня жизни в России ждали того же самого
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Alestern
Нет, чтобы сказать просто - уровень чемпионата мира опускается всё ниже и ниже ...и скоро такие турниры (без участия России) по уровню вообще опустятся ниже плинтуса... Вместо этого начал (дипломатично) юлить зачем то ...
+3
-3
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